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Лучший баскетболист Беларуси проведет мастер-класс в Горках
21.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
22 ноября в Горках проведет мастер-класс самый именитый белорусский баскетболист, чемпион Европы и спортивный топ-менеджер Александр Куль.
Начало в 10:00 в Ледовой арене.
Александр Куль — дважды чемпион Европы, многократный чемпион Беларуси, финалист Кубка Европы УЛЕБ и Кубка Вызова ФИБА, обладатель Кубка Кипра, Кубка Беларуси. Был признан лучшим баскетболистом Беларуси 1999 года.
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22 ноября в Горках проведет мастер-класс самый именитый белорусский баскетболист, чемпион Европы и спортивный топ-менеджер Александр Куль. Начало в 10:00 в...
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