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Водителя KIA, который объезжал по встречке пробку и плюнул в стекло другого авто, лишили прав
Источник материала: Tut.by
Водителя KIA, который поехал по встречке, обиделся, что его не пропустили, и плюнул в автомобиль своего обидчика, лишили прав и оштрафовали. Об этом
— За создание аварийной обстановки водитель KIA привлечен к административной ответственности по ч. 10 ст. 18.14 КоАП Беларуси. Мужчину лишили прав на 12 месяцев и оштрафовали на 20 базовых величин (510 рублей), — проинформировали в ГАИ.
Напомним, 31 октября водитель KIA ехал по улице Пономаренко со стороны улицы Я. Мавра в направлении проспекта Жукова. Перед перекрестком он
— Он вышел, подергал ручку двери моего автомобиля, постучал в стекло и попытался мне объяснить, что я, по его мнению, неправ. После того, как товарищ понял, что я не собираюсь его объезжать, он вернулся в авто и уехал, плюнув мне на прощание в боковое стекло, — рассказал AUTO.TUT.BY водитель Mercedes.
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Также мужчину оштрафовали на 20 базовых величин (510 рублей).
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