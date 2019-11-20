Водителя KIA, который объезжал по встречке пробку и плюнул в стекло другого авто, лишили прав

Источник материала: Tut.by

Водителя KIA, который поехал по встречке, обиделся, что его не пропустили, и плюнул в автомобиль своего обидчика, лишили прав и оштрафовали. Об этом сообщили в ГАИ Минска.

— За создание аварийной обстановки водитель KIA привлечен к административной ответственности по ч. 10 ст. 18.14 КоАП Беларуси. Мужчину лишили прав на 12 месяцев и оштрафовали на 20 базовых величин (510 рублей), — проинформировали в ГАИ.

Напомним, 31 октября водитель KIA ехал по улице Пономаренко со стороны улицы Я. Мавра в направлении проспекта Жукова. Перед перекрестком он выехал на встречную полосу , чем вынудил водителя Mercedes применить торможение вплоть до остановки транспортного средства.

— Он вышел, подергал ручку двери моего автомобиля, постучал в стекло и попытался мне объяснить, что я, по его мнению, неправ. После того, как товарищ понял, что я не собираюсь его объезжать, он вернулся в авто и уехал, плюнув мне на прощание в боковое стекло, — рассказал AUTO.TUT.BY водитель Mercedes.