Инвестпрограму Минска перекроили: добавили на метро, школы и дороги. 5 млн отдали в Смолевичи

Источник материала: Tut.by

В Инвестиционную программу Минска на 2019 год внесли изменения. Пять миллионов рублей из нее направят на возведение инженерно-транспортной инфраструктуры в Смолевичах. Депутаты Мингорсовета одобрили перечисление средств городу-спутнику, — передает «Минск-Новости» .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирины Гонтаревой, по Указу № 214 от 7 мая 2014 года город ежегодно будет перечислять средства на строительство жилья, объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройство территорий в городах-спутниках. Поэтому из средств Инвестиционной программы Минска направляется 5 миллионов рублей на возведение инженерно-транспортной инфраструктуры в Смолевичах.

Кроме того, 58 миллионов рублей решено перераспределить.

На строительство и закупку оборудования для четырех станций третьей линии метро добавляется 30,8 миллиона рублей, на продление улицы Жуковского от Аэродромной до Кижеватова и создание транспортной развязки направляется 4,8 миллиона рублей, на сооружение первого городского транспортного кольца на участке от проспекта Дзержинского до улицы Толстого — 1,7 миллиона рублей, реконструкцию центральной аллеи парка «Тиволи» — 0,9 миллиона рублей.

В здравоохранении дополнительное финансирование пойдет на строительство корпуса хирургии и трансплантологии (500 тысяч рублей) и реконструкцию кардиохирургического оперблока 9-й больницы (1,5 миллиона рублей), окончательный расчет с подрядной организацией за обновление здания детской инфекционной больницы (1,2 миллиона рублей).

На завершение возведения и ввода в эксплуатацию в текущем году стрелкового тира и скалодрома на стадионе «Динамо» изыскано 6,7 миллиона рублей, наращивание темпов строительства теннисных кортов на улице Жудро — 2,1 миллиона рублей.

В образовании дополнительно деньги дадут на строительство средней школы № 54 по генплану в Каменной Горке — 3 (500 тысяч рублей) и ясли-сад № 12 по генплану на проспекте Независимости — улице Франциска Скорины (770 тысяч рублей).

Помимо этого, для ввода в эксплуатацию здания прокураторы Фрунзенского района на улице Данилы Сердича направляется еще 800 тысяч рублей. А на начало возведения прокуратуры Заводского района — миллион.

Также в Инвестрограмме Минска появился новый объект: освоение территории в границах проспекта Партизанского — улицы Ванеева — улицы Ваупшасова — Минского подшипникового завода. На сбор исходных данных по нему выделено 5 тысяч рублей.