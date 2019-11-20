|
Станислав Зась о правительственной связи: «Используется исключительно белорусская аппаратура шифрования»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по развитию правительственной связи. Этот разговор стал продолжением темы, которую обозначили еще в августе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда Президент посетил один из объектов правительственной связи КГБ. Ему показали современные средства и доложили о ходе модернизации.
На совещании обсудили дальнейшие шаги по развитию правительственной связи. Весной была создана межведомственная рабочая группа. Она оценила эффективность выполнения соответствующей государственной программы. Оперативно-аналитический центр проверял уязвимость системы, ее слабые места. В стационарной правительственной связи сделаны существенные шаги по развитию.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Помимо стационарной правительственной связи разработали и мобильную. Для этого была создана собственная школа кадров, проводились научные и технологические разработки.
В настоящее время завершается этап тестовой эксплуатации. Телефонные аппараты, внешне похожие на обычные, уже используются должностными лицами. Связь подтвердила свою безопасность, а вот над качеством продолжают работать.
Отметим также, что нашими отечественными разработками заинтересовались другие государства. На продажу создают экспортный вариант.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Станислав Зась о правительственной связи: «Используется исключительно белорусская аппаратура шифрования»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по развитию правительственной связи. Этот разговор стал продолжением темы, которую обозначили еще в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)