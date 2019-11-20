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Вита Валько о Кубке Беларуси по прыжкам в воду: «Очень порадовали наши юниоры-спортсмены»

21.11.2019 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжается Кубок страны по прыжкам в воду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В синхронных прыжках у мужчин победа досталась минскому дуэту Павлу Савицкому и Александру Молчану.

Вита Валько о подготовке белорусских прыгунов в воду к ОИ: Показывать сложные прыжки надо с большой стабильностью

У женщин не было равных минчанкам Алене Хамулькиной и Юлии Бандик. 21 ноября в вечерней сессии третьего соревновательного дня спортсмены разыграют комплекты наград в прыжках с вышки.

Вита Валько о Кубке Беларуси по прыжкам в воду: «Очень порадовали наши юниоры-спортсмены»

Вита Валько, главный судья соревнований:
Сегодня очень порадовали наши юниоры-спортсмены. Была борьба настолько плотная за 2, 3, 4, 5 места… Даже мы – тренеры и судьи – до самого конца запрыга не могли предсказать, как расположатся спортсмены.

Этот запрыг сейчас только предварительный. Мы с интересом ждем финальных прыжков. Победит сильнейший.

Вита Валько о Кубке Беларуси по прыжкам в воду: «Очень порадовали наши юниоры-спортсмены»

Вита Валько о Кубке Беларуси по прыжкам в воду: «Очень порадовали наши юниоры-спортсмены»

Люди в материале: Вита Валько
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжается Кубок страны по прыжкам в воду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В синхронных прыжках у мужчин победа досталась минскому...
 
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