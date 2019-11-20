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Вита Валько о Кубке Беларуси по прыжкам в воду: «Очень порадовали наши юниоры-спортсмены»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске продолжается Кубок страны по прыжкам в воду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В синхронных прыжках у мужчин победа досталась минскому дуэту Павлу Савицкому и Александру Молчану.
У женщин не было равных минчанкам Алене Хамулькиной и Юлии Бандик. 21 ноября в вечерней сессии третьего соревновательного дня спортсмены разыграют комплекты наград в прыжках с вышки.
Вита Валько, главный судья соревнований:
Этот запрыг сейчас только предварительный. Мы с интересом ждем финальных прыжков. Победит сильнейший.
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Новости Беларуси. В Минске продолжается Кубок страны по прыжкам в воду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В синхронных прыжках у мужчин победа досталась минскому...
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