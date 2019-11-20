ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте

21.11.2019 16:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый Региональный форум предпринимательства проходит 21 ноября в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме бизнесменов области, мероприятие вызвало большой интерес деловых кругов из других регионов.

Первый Региональный бизнес-форум предпринимательства пройдёт в Бресте: какие мероприятия запланированы

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте

Площадка собрала более 300 участников. Улучшение бизнес-климата, внедрение инноваций и масштабирование частных производств – лишь некоторые темы сегодняшней дискуссии.

Малый и средний бизнес рассматривают как один из драйверов экономического роста Брестской области. Важно создать комфортные условия для развития предпринимательства.

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Мы на своем уровне продвигаем повестку регионального развития – как через создание специальных преференциальных режимов. Я сейчас говорю о регионах – юго-восток Могилевской области, оршанском пилотном проекте.

С другой стороны, банки, как государственные, так и коммерческие, также продвигают свои инициативы. К примеру, сегодня здесь будут говорить о том, что они трансформируют свои региональные офисы в центры поддержки, в центры компетенции. По сути, они вступают в конкуренцию с нашими традиционными бизнес-инкубаторами.

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте

Беренд де Гроот, глава программы сотрудничества делегации Европейского союза в Беларуси:
Сегодня и белорусское правительство, и мы понимаем, что экономическое развитие не должно затрагивать только крупные города и их агромерации. Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности. Нам всем надо работать над тем, чтобы экономическое развитие было на местном и региональном уровне.

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте

Во время форума назвали имя победителя Национальной премии «Ментор года». Им стал предприниматель Кирилл Волошин. Добавим, награду получают бизнесмены, которые безвозмездно и открыто делятся своим опытом с другими.

В Минске назвали предпринимателей года. Подводим итоги форума

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте

Люди в материале: Дмитрий Матусевич, Беренд де Гроот
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первый Региональный форум предпринимательства проходит 21 ноября в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме бизнесменов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чисто по-белорусски. Интервью с режиссером фильма о том, как работники ЖЭСа закрашивают граффити
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика