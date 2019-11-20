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«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый Региональный форум предпринимательства проходит 21 ноября в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме бизнесменов области, мероприятие вызвало большой интерес деловых кругов из других регионов.
Площадка собрала более 300 участников. Улучшение бизнес-климата, внедрение инноваций и масштабирование частных производств – лишь некоторые темы сегодняшней дискуссии.
Малый и средний бизнес рассматривают как один из драйверов экономического роста Брестской области. Важно создать комфортные условия для развития предпринимательства.
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
С другой стороны, банки, как государственные, так и коммерческие, также продвигают свои инициативы. К примеру, сегодня здесь будут говорить о том, что они трансформируют свои региональные офисы в центры поддержки, в центры компетенции. По сути, они вступают в конкуренцию с нашими традиционными бизнес-инкубаторами.
Беренд де Гроот, глава программы сотрудничества делегации Европейского союза в Беларуси:
Во время форума назвали имя победителя Национальной премии «Ментор года». Им стал предприниматель Кирилл Волошин. Добавим, награду получают бизнесмены, которые безвозмездно и открыто делятся своим опытом с другими.
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«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте
Новости Беларуси. Первый Региональный форум предпринимательства проходит 21 ноября в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме бизнесменов...
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