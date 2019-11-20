Очищаем стекла автомобиля ото льда

Источник материала: Tut.by



Редко какому водителю посчастливилось морозным утром не тратить драгоценные минуты на соскабливание наледи на своем авто. Однако без этого скучного, и к тому же непродуктивного процесса, спокойно можно обойтись, если заблаговременно предпринять определенные меры, которые помогут безболезненно и быстро привести машину в надлежащий вид. Давайте поищем способы, как убрать лед со стекол автомобиля без использования традиционного скребка, не поцарапав поверхность и сэкономив время.

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Незамерзайка поможет





Сегодня каждый магазин автохимии переполнены всевозможными средствами по уходу за автомашинами. Важное место в этом разнообразии отводится антиобледенителям. Вещество разбрызгивают на обледеневшие участки машины и дают впитаться 2−3 минуты (чем больше средства вы распыляете, тем меньше время ожидания). Затем наледь будет легко сходить с поверхности, если ее убрать скребком. Если какие-то участки покрыты коркой потолще, нанесите средство еще раз локально. Избавиться от проявлений матушки-зимы таким образом будет намного быстрее, поэтому в багажнике всегда следует возить незамерзающее средство.

Универсальная карточка





Иногда случаются ситуации, когда под рукой нет незамерзайки, теплой воды и даже банального скребка. Тогда в ход идут любые приспособления, которые могут упростить задачу. Речь идет о необычном применении инструмента безналичных расчетов и получения скидок — пластиковых карт. Первое, что необходимо сделать — включить обогрев стекол на максимум, чтобы наледь размягчилась.

Покопайтесь в бумажнике и найдите жесткую не ламинированную дисконтную карту магазина, куда вы не любите ходить. Избавиться от слоя льда и изморози будет проще, если длинный край "очистителя" плотно прижать к поверхности и начать очистку. Импровизированный скребок можно усилить еще несколькими подобными предметами, плотно сложенными вместе.

Чтобы быстрее избавиться от ледяного панциря, периодически включайте омыватель и дворники, тогда для полной очистки понадобится несколько минут.

Пакет риса и грелка с солью





Да, именно эти средства помогут быстро убрать лед со стекол автомобиля. В прочный пакет засыпают рис, нагревают в микроволновой печи, затем протирают окна машины изнутри. Аналогично применяют и грелку, наполненную обычной солью. Эти «согревающие элементы» можно возить с собой в машине, они легко «перезаряжаются».

Однако данный способ требует быстрых и осторожных действий. Длительное согревание на одном месте может оказаться слишком большой нагрузкой для стекла, и оно треснет. Поэтому «компресс» держат до того момента, когда наблюдается таяние обледенения, затем перемещают в другую зону. Влагу удаляют с помощью дворников и опущенных оконных стекол.

Хорош этот способ и тем, что само стекло нагревается тоже и не обледенеет в процессе езды. И, конечно, в процессе разогрева водителю не придется мерзнуть на улице.

Скажем «нет» замерзанию





Чтобы не допустить появления намерзания льда на автомобиле, на ночь укрывают автостекла картоном, листами бумаги. Главное — сделать это до начала образования изморози. Укрывной материал плотно прижимают по всей площади — дворниками, камешками, другими подобными предметами.

Утром защиту снимают, складывая в багажник, желательно, на непромокаемую подстилку. Хоть такой способ и не дает образоваться плотной ледяной корке, но местами появления льда не избежать. Для его размягчения включают обогрев и применяют стеклоочистители.

Оставляя машину на ночевку, приведите дворники в положение, которое не дойдет до парковочного на 3−4 см. Тогда утром жидкость из омывателя первым делом попадает на щетки стеклоочистителя.

Никогда не оставляйте дворники включенными, иначе утром вы будете «срывать» примерзшие щетки, и, возможно, спалите предохранители.

И еще один важный момент — не нужно лить кипяток на обледенелые части машины.

Перед тем, как убрать лед со стекол автомобиля, найдите для очистки предметы без металлического края, чтобы не оставить царапины.

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