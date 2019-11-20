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Популярный российский исполнитель снял клип в Молодечно

21.11.2019 18:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Популярный российский исполнитель снял клип в Молодечно
АиФ

Мини-фильм снимали летом 2019 года в Молодечно. Большинство героев – жители города. Клип рассказывает их истории. «Коробка» ностальгирует по знакомому виду дворов и детству 90-х. Самой песне исполнилось уже 10 лет.

Режиссер Микита КОСТОЧКО рассказал: «В Минске трудно найти дворы и дома, не закатанные в бледную персиковую краску. Очень много гулял по столичным спальникам и накидывал кадры из головы на локации, но как-то не срасталось. Как бы я ни любил Минск, но меня тянуло в Молодечно. Большая часть актеров – это непрофессионалы. Особенно смешно было снимать о своем прошлом с современными детьми, у них было столько вопросов: что такое фишки, а ходили ли мы район на район, каково это не иметь компьютера. Но ребята быстро включились – расспрашивали про правила различных игр, просили подарить им пару фишек и тетрис».

Антоха МС (Антон Кузнецов) выпустил первый альбом «От всей души» в 2011 году. Всю музыку Антон записал самостоятельно. Также он является автором текстов, которые сам же и начитывает, и подыгрывает себе на трубе. В 2014 году начал сотрудничать с Эдуардом Шумейко («Шум») , бывшим продюсером группы «5nizza» и Нино Катамадзе. И продолжает сотрудничество по сей день. Исполнитель неоднократно выступал в шоу «Вечерний Ургант». Творчество музыканта - искреннее и доброе, а лирика посвящена приятным моментам жизни.

 
Теги: Минск
 
 
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Хип-хоп артист из Москвы Антоха МС выпустил ностальгический клип «Коробка с теплом».
 
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