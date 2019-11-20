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В Минске на рабочего упал строительный рукав — мужчина скончался
Источник материала: Партизан
Строительный рукав упал на рабочего вблизи одного из домов на ул. Рабкоровской в Минске 21 ноября,
Трагедия произошла около 16:00. Рукав упал на стоящего рядом 45-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета: проводится осмотр, исследуются состояние рукава, наличие и способ его крепления, опрашиваются очевидцы произошедшего. Были изъяты документация по охране труда и технике безопасности и часть обрушившегося рукава.
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Строительный рукав упал на рабочего вблизи одного из домов на ул. Рабкоровской в Минске 21 ноября, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на...
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