В Минске на рабочего упал строительный рукав — мужчина скончался

Трагедия произошла около 16:00. Рукав упал на стоящего рядом 45-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.





На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета: проводится осмотр, исследуются состояние рукава, наличие и способ его крепления, опрашиваются очевидцы произошедшего. Были изъяты документация по охране труда и технике безопасности и часть обрушившегося рукава.











