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Ужас! Строителя в Минске убило оторвавшимся рукавом для мусора
Источник материала: Партизан
Следователи работают на месте происшествия около одного из домов на ул. Рабкоровской в Минске, где сегодня около 16 часов произошло обрушение рукава для сброса строительного мусора.
Рукав упал на стоявшего рядом 45-летнего рабочего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте.
Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, исследуется состояние рукава, наличие и способ его крепления. Опрашиваются очевидцы произошедшего, в том числе работники объекта, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Часть обрушившегося рукава изъята для проведения экспертных исследований.
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Следователи работают на месте происшествия около одного из домов на ул. Рабкоровской в Минске, где сегодня около 16 часов произошло обрушение рукава для сброса...
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