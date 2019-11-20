Ольга Ковалькова: Нужно серьезно подумать о том, как мы можем получить власть

Экс-кандидат в депутаты по Пушкинскому избирательному округу Ольга Ковалькова на недавнем заседании экспертного клуба, организованного Анатолием Лебедько, заявила, что в следующем году готова баллотироваться в президенты.





- Это уже не первая парламентская кампания, после которой мы так эмоционально подводим итоги, - отмечает Ольга Ковалькова. - Все повторяется от выборов к выборам. И, к сожалению, никто не несет ответственности за многочисленные фальсификации. Все государственные органы в этом вопросе заодно.





И даже те факты фальсификаций, о которых мы говорим сегодня, - боюсь, им не будет дана должная правовая оценка. Никого не привлекут к ответственности, потому что власти не нужен подобный прецедент.





На мой взгляд, нужно подумать над какой-то другой технологией, как мы можем получить власть. Потому что выборы перестали быть инструментом прихода к власти. Мне кажется, перед президентской кампанией нужно сделать выводы.









- Некоторые аналитики считают, что известным белорусским оппозиционным политикам не стоит идти в президенты – народ их не поддержит. Вы разделяете это мнение?





- Если мы с вами выйдем на улицу и попросим назвать имена известных оппозиционных политиков, то вряд ли результат нас порадует. Мне кажется, что у нас нет достаточно известных политиков. И я себя не считаю таковым. В политику я пришла совсем недавно – в 2012 году. Так что у меня еще небольшой стаж политической карьеры.





- Первый заместитель Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук считает, что сегодня в обществе есть спрос на кандидата в президенты от оппозиции. Но он сам, например, пока не рискнул публично заявить о том, что пойдет в президенты. А вы сделали это очень легко. Вам не страшно, вы хорошо все обдумали?





- Если мы будем бояться репрессий и долго думать, ничего не изменится. А я не хочу еще 5 лет терпеть, я хочу перемен!





И если мужчин не готовы… Я могу отвечать только за себя.









- Похоже, что на предстоящих президентских выборах будет немало женщин: Анна Канопацкая, Алена Анисим, Татьяна Короткевич также публично заявляли о своих президентских амбициях.





- Не знаю, почему молчат мужчины.





А что касается страха, то чего бояться? Александр Лукашенко как кандидат в президенты ничем не отличается от других претендентов на президентское кресло. Он такой же гражданин страны, как и мы.





Конечно, есть определенный риск, но, я думаю, избиратели смогут отстоять и защитить того кандидата, который им близок по духу, того, кто будет готов до конца отстаивать их права, кто выступает за реальные перемены.





- Уже много лет звучит этот вопрос: готово ли белорусское общество видеть женщину на президентском посту?





- На мой взгляд, белорусы готовы к этому уже давным-давно. Сегодня люди довольно требовательны к политикам. И многое, конечно, зависит от самого кандидата. Но женщина-президент в Беларуси может быть очень эффективной.





- Вы отметили, что эта парламентская кампания была значительно жестче предыдущих, и была дана команда “фас!” в отношении кандидатов в депутаты и наблюдателей, но при этом оппозиция была очень дружна…





Как думаете, президентские выборы могут снова рассорить независимых политиков?





- Мне кажется, наоборот, объединят! Все понимают, что противоять власти можно только вместе.





И люди готовы поддерживать объединенную оппозицию. Сегодня многие хотят перемен.





И я буду прикладывать максимум усилий, чтобы они состоялись. Готова работать в команде любого адекватного единого кандидата, который будет представлять оппозицию.





- То есть вот так наступите на горло собственным президентским амбициям?





- В данном случае главное не чьи-то личные амбиции, а эффективный результат. И когда все это поймут и будут готовы поступиться своими амбициями ради будущего страны, работа оппозиции будет более эффективной.









- Вы думали о том, как собрать 100 000 подписей?





- На мой взгляд, собрать 100 000 подписей, необходимых для выдвижения в президенты – это проблема для любой политической структуры, если она будет действовать в одиночку.





Но это не проблема, если оппозиция выступит единым фронтом. И если все объединятся вокруг единого кандидата – все очень реально.





Другой вопрос, зарегистрируют ли этого кандидата – это большой вопрос.