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Александр Бухвостов: Примет ли народ кандидата от оппозиции?

21.11.2019 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Свободного профсоюза металлистов, глава оргкомитета по созданию партии трудящихся Александр Бухвостов считает, что белорусская оппозиция не пользуется большой популярностью в обществе.

Александр Бухвостов: Примет ли народ кандидата от оппозиции?
- Демократические кандидаты, которые участвовали в парламентских выборах, толком не знают, сколько человек за них на самом деле проголосовало, - говорит Бухвостов. - И те проценты, которые были озвучены - это то, что мы имеем по своей популярности или это то, что нам нарисовали?

Исходя из этого, нужно оценивать, как мы готовы к президентским выборам. Мы можем строить различные стратегии, но примет ли народ кандидата от оппозиции? Надо собираться и решать, как действовать дальше. 


Например, независимые профсоюзы знают, чего сегодня хотят рабочие на предприятиях и что им можно предложить в качество социально-экономической альтернативы. 

Нужно усиливать негативное отношение к власти, но при этом не надо думать, что мы очень популярны в народе. Иначе негатив и недоверие, которое сегодня существует по отношению к власти, может перейти и на оппозицию. Мы должны реально смотреть на вещи, - считает Бухвостов
 
 
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Председатель Свободного профсоюза металлистов, глава оргкомитета по созданию партии трудящихся Александр Бухвостов считает, что белорусская оппозиция не...
 
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