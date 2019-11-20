Александр Бухвостов: Примет ли народ кандидата от оппозиции?

- Демократические кандидаты, которые участвовали в парламентских выборах, толком не знают, сколько человек за них на самом деле проголосовало, - говорит Бухвостов. - И те проценты, которые были озвучены - это то, что мы имеем по своей популярности или это то, что нам нарисовали?





Исходя из этого, нужно оценивать, как мы готовы к президентским выборам. Мы можем строить различные стратегии, но примет ли народ кандидата от оппозиции? Надо собираться и решать, как действовать дальше.









Например, независимые профсоюзы знают, чего сегодня хотят рабочие на предприятиях и что им можно предложить в качество социально-экономической альтернативы.





Нужно усиливать негативное отношение к власти, но при этом не надо думать, что мы очень популярны в народе. Иначе негатив и недоверие, которое сегодня существует по отношению к власти, может перейти и на оппозицию. Мы должны реально смотреть на вещи, - считает Бухвостов



