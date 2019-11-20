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"Призывник, помни: ты для власти лицо вне закона"

21.11.2019 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нашумевший закон «об отсрочках», принятый летом 2019-го, действует.

Если помните, одно из его главных положений – «уклонистам» могут запретить выезжать за пределы Беларуси, причем сделать это гораздо проще, чем раньше: без заведения уголовного дела и решения суда. 

То, как это работает, показал минчанин Евгений Анкудинов – в одной фотографии. 



«1861 [год] – отмена крепостного права.
1948 – Всеобщая декларация прав человека
1984 – роман-антиутопия Джорджа Оруэлла, изданный в 1949 году.
2019 – Минск. Центральный РВК. БССР.

Эволюция.

Сначала вот это, потом, согласно новому закону «об отсрочках», ни одной официальной повестки, так как повестки сейчас могут разносить работники ЖЭСа. 

А затем месяц драйва и рок-н-ролла, и да: презумпция невиновности – это к братьям Вайнерам. Призывник, помни: ты для власти лицо вне закона», – подписал пост Анкудинов.


А что значит «повестки могут разносить работники ЖЭСа»?


Напомним, чиновники приняли постановление, которое изменило правила призыва на срочную военную службу. 

Если раньше повестку должен был вручить лично призывнику под подпись предствитель военкомата, то теперь легким движением руки Совет министров разрешил выдавать повестки коммунальщикам (то есть даже дворникам и сантехникам), а также местным исполнительным и распорядительным органам, в которых ведется персонально-первичный учет призывников, и учреждениям образования.
 
Теги: Минск
 
 
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Нашумевший закон «об отсрочках», принятый летом 2019-го, действует.
 
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