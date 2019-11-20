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Российского военного обвинили в шпионаже в пользу Украины - названо имя

21.11.2019 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону выдал санкцию на арест военнослужащего Южного военного округа (ЮВО), задержанного по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

скриншот видео задержания

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана подсудимому на два месяца.

Арестованного зовут Руслан Артыков, он имеет звание старшего лейтенанта. Офицер служил по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, Артыков родом из Таганрога, имеет высшее образование.

20 ноября ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области военнослужащего по подозрению в госизмене. Отмечалось, что его поймали в частном доме.


По данным спецслужбы, офицер собирал секретные военные сведения о Вооруженных силах России по заданию Главного разведывательного управления Минобороны Украины. 

Отмечается, что утечка этой информации могла нанести ущерб обороноспособности РФ.
 
 
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Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону выдал санкцию на арест военнослужащего Южного военного округа (ЮВО), задержанного по подозрению в шпионаже в пользу...
 
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