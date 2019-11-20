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МТБанк выступает официальным партнером конференции СТАРТАП ГОДА
Источник материала: Myfin
«СТАРТАП ГОДА» — ежегодная международная конференция для технологических предпринимателей и инвесторов. Это уникальная площадка, где стартапы встречаются с инвесторами, перенимают практики успешных предпринимателей из разных стран, презентуют свои проекты на большой сцене престижного конкурса стартапов.
Наиболее ожидаемая часть мероприятия – международный конкурс стартапов «СТАРТАП ГОДА». Данный формат был «подсмотрен» в Силиконовой долине и привезен в Беларусь центром «Стартап Технологии» в 2009 году. Ставшие культовыми мероприятия центра Startup Weekend, INVEST WEEKEND помогли реализовать проекты сотням ИТ-предпринимателей во всех уголках нашей страны. С тех пор формат выступлений стартапов перед жюри, в состав которого входят потенциальные инвесторы и эксперты рынка, стал неотъемлемой частью всех стартап-конференций, проходящих в нашей стране.
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14 декабря 2019 года в Минске состоится юбилейная конференция СТАРТАП ГОДА , где будут подведены итоги 10-ти лет стартап-движения в Беларуси. Организатор конференции...
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