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Стратегию создания сетей 5G разработают в Беларуси
21.11.2019 18:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Специальная рабочая группа займется разработкой стратегии создания в Беларуси сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G). Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 20 ноября 2019 года №585р.
Как сообщает
Председателем рабочей группы назначен первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.
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Специальная рабочая группа займется разработкой стратегии создания в Беларуси сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G). Это предусмотрено...
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