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Стратегию создания сетей 5G разработают в Беларуси

21.11.2019 18:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Стратегию создания сетей 5G разработают в Беларуси

Специальная рабочая группа займется разработкой стратегии создания в Беларуси сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G). Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 20 ноября 2019 года №585р.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, рабочая группа должна до 2 марта 2020 года подготовить комплексные предложения по модели создания сетей 5G для направления главе государства.

Председателем рабочей группы назначен первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

 
 
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Специальная рабочая группа займется разработкой стратегии создания в Беларуси сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G). Это предусмотрено...
 
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