Стратегию создания сетей 5G разработают в Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Специальная рабочая группа займется разработкой стратегии создания в Беларуси сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G). Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 20 ноября 2019 года №585р.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал , рабочая группа должна до 2 марта 2020 года подготовить комплексные предложения по модели создания сетей 5G для направления главе государства.

Председателем рабочей группы назначен первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.