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Парень подарил девушке купальник со своим лицом и довёл её до истерики

21.11.2019 18:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Парень по имени Педро подарил любимой купальник со своим лицом.  

По информации Daily Mail, у возлюбленной парня целая коллекция купальников разных фасонов и фирм. Поэтому Педро решил подарить ей оригинальную модель, которую Витола не сможет больше нигде найти.  

Парень подарил девушке купальник со своим лицом и довёл её до истерики
Фото: instagram.com/pedrocuz 

Реакцию девушки на подарок молодой человек снял на видео. Витола сидела в гостиной, когда к ней подошел Педро и сказал, что у него есть для нее подарок. Он завязал ей глаза и помог надеть купальник.   

Когда девушка сняла повязку у зеркала, то завизжала от радости и удивления. Она начала говорить, что не будет носить это на пляж.   

Парень подарил девушке купальник со своим лицом и довёл её до истерикиФото: instagram.com/pedrocuz 

Друзья молодого человека сказали, что это веселая шутка и называла его «очень креативным».  

Парень встретил стюардессу через 15 лет. Он изменился, а она – нет (читать далее).   

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Парень по имени Педро подарил любимой купальник со своим лицом.   По информации Daily Mail, у возлюбленной парня целая коллекция купальников разных фасонов и фирм....
 
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