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Сколько мы будем отдыхать в Новый год и в новом году?

21.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусы в следующем году будут трудиться 256 дней, рассказали в Минтруда.

Согласно обнародованному производственному календарю на 2020 год, рабочими будут 256 дней (при пятидневной рабочей неделе), а выходными — 110 дней. Таким образом, расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели с выходными субботой и воскресеньем при полной норме и 40 часах работы составит не более 2040 часов.

Кстати, из 110 выходных 101 день придется на субботу и воскресенье, еще 9 дней — на праздники. При этом некоторые из праздников в 2020 году попадают на субботу или воскресенье (9 Мая и 7 ноября отпразднуем в субботу, 8 Марта — в воскресенье).

Также сюда можно добавить утвержденный Правительством график переноса рабочих дней. Напомним, рабочий день 2 января переносится на субботу 4 января, 6 января переходит на субботу 11 января, а также с понедельника 27 апреля рабочий день переносится на субботу 4 апреля.


 
 
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Белорусы в следующем году будут трудиться 256 дней, рассказали в Минтруда.
 
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