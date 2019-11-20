По квартирам ходят молодые люди, предлагают сигнализатор загазованности. Узнали, чё по чём

Источник материала: Виртуальный Брест

Тему так называемых "газовых сигнализаторов", а на самом деле надо читать наоборот - сигнализаторов загазованности, в прессе поднимают довольно часто. В двух словах суть: по квартирам ходят представители более чем солидного вида и предлагают прикупить приборчик.





Цену называют около 300 рублей (наверное, эта цифра варьируется от случая к случаю), но если вы пенсионер или типа того (имеете хоть какие-то намёки на льготы), вам повезло, могут дать скидку и продать за 149 (тоже, наверное, как повезёт). Ну кто же откажется от такого подарка?





Вот пожилые люди и соглашаются. При этом, как нам рассказал автор фото - его мать (проживает на ул. Орловской в Бресте) сразу сказала, что наличных денег у неё нет. Ничего страшного, предложили вариант оплаты через телефон. Однако женщина не согласилась, и пошла якобы снять наличные из банкомата, а сама перезвонила сыну, а тот уже приехал и отослал молодого человека со своим прибором в другое место (хорошее место, но далёкое).





Всё бы ничего, да только именно такой прибор (нужная и полезная штука, не спорим), продаётся за... 36 рублей. Вроде бы ничего плохого - взял, доставил, рассказал о несомненной пользе, подписал договор, принял оплату, все довольны.





Но как-то не по себе от того, что "нацелен" этот бизнес на пожилых людей прежде всего. Так и просится на язык слово "развод", но где же он тут, всё по честному, без обмана.





Ведь да? Оказывается - да. Вся "фишка" раскрывается на сайте компании: "Мы не продаем оборудование, мы приносим в Ваш дом безопасность! Дом Контроль Сервис – коммерческая организация, специализирующаяся по многопрофильным системам безопасности. Преобладающее большинство домов нашего города оснащены старыми газовыми коммуникациями, что, к сожалению, часто приводит к очень страшным последствиям, не только по отношению к себе и своим родным, но и по отношению к соседям. В основу нашей работы положены регулярные взрывы, уносящие жизни людей. Наша главная цель – обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ РОДНЫХ. Мы полагаем, что наш комплексный подход в работе, основанный на сочетании наших знаний, накопленного опыта и качественного оборудования позволяет нам предоставлять нашим клиентам эффективные и рациональные решения по обеспечению их безопасности."

Таким образом, платите вы в данном случае именно за безопасность, а не за оборудование. Эта безопасность отличается от 36-рублёвой тем, что её вам принесли и можно воспользоваться прямо здесь и сейчас, а ту, за 36 рублей, ещё не факт, что вы захотите заказать.