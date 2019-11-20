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Прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

21.11.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 ноября 2019 в спортивном зале ГУО "Средняя школа № 27 г. Бреста" прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата.

Прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Игры были насыщены яркими моментами.

Прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Каждая команда показала свой уровень мастерства. После второго дня игр фаворит в группе А - КПУП "БМПЗ.

Прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Впереди еще два серьезных дня игр турнира, где решится судьба первого и второго места группы А за выход в полуфинал турнира! Команды группы В пока соревнуются на равных и имеют равные шансы на выход в полуфинал.

Прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Итоги соревновательного дня:
1. СП "Санта Бремор" ООО 2-0 БрЗЦГиЭ (1 партия 25-4; 2 партия 25-8).
2. ОАО "Продтовары 0-2 СП "Санта Бремор" ООО (1 партия 17-25; 2 партия 19-25).
3. КПУП "БМПЗ" 2-1 РОВД Ленинского района (1 партия 12-25; 2 партия 27-25; 3 партия 16-14).
4. Брестский филиал РУП "Белтелеком 2-1 КУП" Брестгорремстройтрест" (1 партия 25-14; 2 партия 22-25; 3 партия 15-7).

 
Теги: Брест
 
 
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  20 ноября 2019 в спортивном зале ГУО "Средняя школа № 27 г. Бреста" прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата. ...
 
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