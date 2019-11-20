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Прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата
21.11.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
20 ноября 2019 в спортивном зале ГУО "Средняя школа № 27 г. Бреста" прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата.
Игры были насыщены яркими моментами.
Каждая команда показала свой уровень мастерства. После второго дня игр фаворит в группе А - КПУП "БМПЗ.
Впереди еще два серьезных дня игр турнира, где решится судьба первого и второго места группы А за выход в полуфинал турнира! Команды группы В пока соревнуются на равных и имеют равные шансы на выход в полуфинал.
Итоги соревновательного дня:
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20 ноября 2019 в спортивном зале ГУО "Средняя школа № 27 г. Бреста" прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата. ...
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