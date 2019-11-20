Источник материала: Виртуальный Брест

20 ноября 2019 в спортивном зале ГУО "Средняя школа № 27 г. Бреста" прошел второй соревновательный день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата.





Игры были насыщены яркими моментами.









Каждая команда показала свой уровень мастерства. После второго дня игр фаворит в группе А - КПУП "БМПЗ.









Впереди еще два серьезных дня игр турнира, где решится судьба первого и второго места группы А за выход в полуфинал турнира! Команды группы В пока соревнуются на равных и имеют равные шансы на выход в полуфинал.









Итоги соревновательного дня:

1. СП "Санта Бремор" ООО 2-0 БрЗЦГиЭ (1 партия 25-4; 2 партия 25-8).

2. ОАО "Продтовары 0-2 СП "Санта Бремор" ООО (1 партия 17-25; 2 партия 19-25).

3. КПУП "БМПЗ" 2-1 РОВД Ленинского района (1 партия 12-25; 2 партия 27-25; 3 партия 16-14).

4. Брестский филиал РУП "Белтелеком 2-1 КУП" Брестгорремстройтрест" (1 партия 25-14; 2 партия 22-25; 3 партия 15-7).