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Почти каждый третий работник Брестской области трудится в сфере малого и среднего бизнеса

21.11.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области почти каждый третий работник задействован в сфере малого и среднего предпринимательства. Об этом сегодня сообщил председатель комитета экономики облисполкома Михаил Баценко во время I Регионального форума предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

Почти каждый третий работник Брестской области трудится в сфере малого и среднего бизнеса

"В Брестской области малый и средний бизнес достаточно развит. У нас много инициативных людей, которые толкают экономику вперед. В регионе насчитывается 10 234 микро-, малых и средних организаций и 34 128 индивидуальных предпринимателей. Почти каждый третий работник занят в этой сфере. Радует, что предприятия прирастают: малые переходят в средний бизнес, из среднего - в крупный. Движение здесь постоянное", - констатировал Михаил Баценко. Так, в январе-сентябре в области созданы 602 коммерческие организации, более трети из них - в районных центрах и сельской местности.

В этой связи Брестский облисполком уделяет особое внимание поддержке бизнеса. По госпрограмме "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" с начала 2016 года на эти цели из областного бюджета направлено Br6,1 млн. Для организации производства товаров и оказания услуг подобрано 78 земельных участков (индустриальных площадок). Кроме того, предлагается создавать или расширять предприятия на базе неиспользуемого или неэффективно используемого госимущества. Также в регионе создано три инкубатора малого предпринимательства и 12 центров поддержки предпринимательства. До конца года планируется открытие таких центров в Кобрине и Березовском районе.

Принимаемые меры дают положительный результат. Субъекты малого и среднего предпринимательства формируют почти четверть валовой добавленной стоимости в регионе. На этот сектор экономики приходится 32% налоговых поступлений области, 27% экспорта товаров, 37% выручки от реализации товаров, работ, услуг.

"Цель - по малому и среднему предпринимательству достичь уровня развитых стран. Например, в Евросоюзе доля МСП в валовой добавленной стоимости составляет 56,8%, занятых 67%. Есть над чем серьезно поработать, - подчеркнул председатель комитета экономики. - Если взять Барановичи, для которых разработан план ускоренного развития, то там все предложенные индустриальные площадки заняты малым бизнесом. Этот опыт нужно продвигать".

В Бресте сегодня состоялся I Региональный форум предпринимательства. Мероприятие организовано при финансовой поддержке Европейского союза и Программы развития ООН под патронажем Министерства экономики Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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