Британка, которая на спор съедает гигантские порции еды, объяснила, как ей удается не толстеть

Источник материала: Tut.by

25-летняя Кейт Овенс из Великобритании несколько лет участвует в соревнованиях едоков. Ее самое большое достижение — поглощение кебаба весом 3 кг на 8 тысяч ккал. Daily Mail узнал у девушки, как ей удается столько есть и носить 42 размер одежды.

У Кейт Овенс — 86 тысяч подписчиков в Instagram и 60 тысяч на YouTube. Девушка то и дело удивляет их очередным результатом на соревнованиях едоков: например, совсем недавно она съела метровый хот-дог (5 тысяч ккал) за 25 минут. В 2016 году Кейт стала первой женщиной, которая осилила 60-сантиметровый буррито за 8 минут. А тот самый кебаб на 8 тысяч ккал она проглотила меньше чем за час.

При этом девушка весит 57 кг. Она поддерживает форму с помощью бега, упражнений — и тем, что часто включает в рацион салаты и овощи (в то время когда не участвует в соревнованиях). Ради челленджей Кейт съедает блюда в среднем от 3 до 6 тысяч ккал, но между ними старается не набирать больше 2 тысяч ккал в день.

— Все дело в балансе. Я ем салаты куда чаще, чем можно было бы ожидать. У меня и близко нет волшебного метаболизма! — рассказала она.