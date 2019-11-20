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Вакансия дня: дегустировать коноплю за три тысячи долларов в месяц

21.11.2019 17:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На площадке разместили вакансию нью-йоркской компании American Marijuana, которая занимается производством лечебного каннабиса. Она ищет человека, согласного на то, чтобы пробовать разные сорта конопли, а потом писать на них честные и развернутые отзывы. 

В компании говорят, что нанятому человеку будут отправлять коробку с разными сортами и марками каннабиса каждый месяц. А сотруднику придется лично испытать каждый продукт и детально описать свой опыт взаимодействия с наркотиком – от распаковки до употребления. Каждый текст опубликуют в формате блога. Кроме того, в числе требований есть пункт, который обязывает соискателя записывать весь процесс – и себя в том числе – на камеру. Важное условие: нужно чувствовать себя комфортно и расслабленно.

Предпочтение отдадут кандидатам с «обширными» знаниями о марихуане, чтобы те смогли чему-нибудь обучить читателей. «Они также должны быть в хорошей физической форме и в целом здоровыми, чтобы проводить обзоры каннабиса, не прерываясь», – говорят наниматели.

Среди бонусов: сотруднику разрешат работать, не выходя из дома, но при условии, что он живет в одно из штатов Америки, где медицинская марихуана узаконена. Зарплата составит три тысячи долларов в месяц, или 36 тысяч долларов в год, в зависимости от опыта человека и его возможностей.

 
 
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На площадке разместили вакансию нью-йоркской компании American Marijuana, которая занимается производством лечебного каннабиса. Она ищет человека, согласного на то, чтобы...
 
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