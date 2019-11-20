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Лукашенко предложил сотрудничество крупному арабскому инвестору

21.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси предложил крупному бизнесмену из Объединенных Арабских Эмиратов инвестировать в экономику республики. Сегодня в Минске Александр Лукашенко встретился с Мухаммедом Али аль-Аббаром – это председатель совета директоров компании в области инвестиции, недвижимости, электронной торговли, сообщает «МИР 24». 

«Мы готовы с Эмиратами сотрудничать не только в сфере интереса вашей компании, но и гораздо шире: в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для нас это важнейшее направление, кроме строительства. Я знаю, вы очень продвинутая компания, очень известная не только в арабском мире, но и вообще на нашей планете. И сотрудничать с вами – был бы хороший сигнал всему мировому сообществу, которое занимается бизнесом о нормальных условиях работы в Беларуси. Я знаю, что вы абы не ходите, в Беларуси у нас «кажуть», – сказал Лукашенко. 

Сегодняшняя встреча – это продолжение диалога Александра Лукашенко и Мухаммеда Али аль-Аббара в начале ноября в Абу-Даби. Тогда в Эмиратах наметили сферы для сотрудничества, но сейчас намерены все детализировать. Какие именно проекты арабская компания готова реализовать в Беларуси, стороны обсуждали за закрытыми дверями.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске президент Беларуси встретился с Мухаммедом Али аль-Аббаром – это председатель совета директоров компании в области инвестиции, недвижимости,...
 
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