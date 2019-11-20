Безвиз: под Волковыском встретили двухтысячного туриста

Источник материала: Новости Волковыска

С 10 ноября зона действия безвизового режима расширилась. В нее вошли пять новых районов, в их числе и Волковысский, где большой популярностью у гостей традиционно пользуется санаторный отдых. Расширение не только территории, но и времени пребывания открывает хорошие перспективы перед здравницами области. Это мнение подтверждают и профессионалы туристической отрасли, сообщает Гродненская правда.





Санатории Гродненского региона пользуются особенным спросом у зарубежных гостей. С начала этого года в наших здравницах отдохнули и восстановили здовроье более 20 000 иностранных туристов, из них – 2000 по безвизовому режиму. Юбилейным гостем стал Кшиштоф Хлевинский, приехавший на отдых из Польши. В «Энергетике» он частый гость, и уже на протяжении 20 лет регулярно отдыхает в здравнице Волковысского района. Хотя, как признается сам Кшиштоф, он не ожидал, что в этот раз станет особенным гостем.





– Мы вообще часто всей семьей приезжаем, сейчас с другом приехал. Здесь действительно отдыхаешь не только телом, но и душой. Атмосфера располагает: люди отзывчивые, добрые и сервис замечательный. Тот комплекс оздоровительных услуг, которые предлагают здесь, полностью устраивает, все на высшем уровне. А теперь я могу приехать в любимый санаторий без визы. В этот раз специально ждал, пока в силу вступит указ, расширяющий зону безвизового режима, чтобы без лишних хлопот отдохнуть. Визу нужно ждать, да и она стоит денег все же. Теперь эту сумму можно потратить на оздоровление, – поделился Кшиштоф.





Друг юбилейного туриста Хенрик Ошмяловский тоже с удовольствием делится впечатлениями.





– Мне здесь безумно нравится! Обслуживание на высшем уровне, отлично организован досуг. А еще даже за грибами ходили. После отдыха в «Энергетике» действительно чувствуешь себя полным сил, – отметил Хенрик.

Символично, что 2000 безвизового туриста в сфере санаторно-курортного лечении встретили именно в Волковысском районе, который не так давно присоединился к безвизу. Маркетинговые стратегии позволяют достигать высоких результатов в привлечении, как иностранных гостей, так и белорусов в здравницы края над Неманом. Например, в "Энергетике" средняя круглогодичная заполняемость 95%.





– Увеличение срока пребывания по безвизу особенно актуально для санаториев. Ведь теперь туристы смогут получить полноценный комплекс услуг. Иностранных гостей привлекает мощная лечебная база региона. Вдобавок, наши санатории находятся в крупных лесных массивах, в процедурных кабинетах доступно грязелечение. Укомплектована современная база в оснащении санаториев и процедур. Раньше для туристов были доступны четыре санатория региона, теперь же их 10, и уже с ноября началось бронирование мест. Естественно, первоочередная задача – оздоровление наших граждан. Но вместе с этим мы заинтересованы в привлечении иностранных гостей. Для этого мы проводим презентации нашего потенциала и организовываем ознакомительные туры для туристических операторов, – рассказал начальник Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Анатолий Гончар.









Заместитель председателя Волковысского районного исполнительного комитета Дмитрий Юшин отметил, что принять иностранных туристов готовы не только в санаториях. Специально созданная группа провела исследование и определила направления деятельности по привлечению иностранных гостей. В этом процессе в районе задействованы все: от коммунальных служб до агроусадеб. Несомненно, Волковысскому району есть что показать, и чем привлечь зарубежных гостей.