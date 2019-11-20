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Рядом со станцией метро «Молодежная» открылась новая кофейня. Показываем ее
Источник материала: Tut.by
Вчера на Кальварийской, 21 открылась кофейня Filtr. Это название вы можете помнить по проекту, который некоторое время работал на месте кофейни «Утопия 60» на Ленина, 9. Проект на старом месте
По теме: в Минске проходит Gastrofest. Seafood. Стоимость сетов — 28 рублей
Этот проект вы также можете помнить благодаря его молодому владельцу. Его зовут Игнат, ему 19 лет. Мы
— Думаю, это место раскачается. Здесь много офисов, и в нашем же здании их много, — считает Игнат.
Соучредители кофейни — это Игнат и две девушки, Лиля и Наташа. Помещение немаленькое, 87 квадратных метров. Чтобы открыть кофейню, понадобилось больше трех месяцев.
В планах у команды — запуск кухни ресторанного уровня. Игнат признается, что команда много времени и усилий тратит на то, чтобы чашка кофе вызывала у гостя как минимум удовлетворительные впечатления, а как максимум — вау-эффект.
Уточняем: волна внимания к кофе в Минске уже прошла, на что рассчитывают создатели места? Игнат отвечает: «Мы хотим задать новую планку».
— При этом мы не хотим гостя «грузить». Мы хотим, чтобы он приходил и за счет сервиса, интерьера, и, конечно же, кофе получал удовольствие. Это главное.
Некоторые цены из меню:
эспрессо — 4 рубля, капучино — 4 рубля
флэт — 5 рублей, латте — 5 рублей
какао — 5 рублей, каскара — 4 рубля
чайный сбор — 5 рублей, облепиховый чай — 6 рублей
печенье — 4 рубля, зефир — 5 рубля
кекс — 5 рублей, выпечка — 5 рублей
Filtr работает на Кальварийской, 21 с 8.00 до 23.00, в воскресенье — с 12.00 до 23.00.
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Вчера на Кальварийской, 21 открылась кофейня Filtr. Это название вы можете помнить по проекту, который некоторое время работал на месте кофейни «Утопия 60» на Ленина, 9....
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