Рядом со станцией метро «Молодежная» открылась новая кофейня. Показываем ее

Источник материала: Tut.by

Вчера на Кальварийской, 21 открылась кофейня Filtr. Это название вы можете помнить по проекту, который некоторое время работал на месте кофейни «Утопия 60» на Ленина, 9. Проект на старом месте закрылся , а сейчас возродился по новому адресу и уже другим. Как он выглядит и какие там цены — в материале.

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Этот проект вы также можете помнить благодаря его молодому владельцу. Его зовут Игнат, ему 19 лет. Мы писали о нем в рубрике Humans of Minsk. Молодой человек рассказывает, что старая локация ему, как владельцу, не очень нравилась. А вот на новую — рядом со станцией метро «Молодежная», в кластере, где скоро откроется новогодняя ярмарка с фудкортом и развлечениями — он возлагает большие надежды.

— Думаю, это место раскачается. Здесь много офисов, и в нашем же здании их много, — считает Игнат.



Фильтр-кофе здесь подают в бокалах. Игнат утверждает, что именно Filtr запустил в городе этот тренд

Соучредители кофейни — это Игнат и две девушки, Лиля и Наташа. Помещение немаленькое, 87 квадратных метров. Чтобы открыть кофейню, понадобилось больше трех месяцев.

В планах у команды — запуск кухни ресторанного уровня. Игнат признается, что команда много времени и усилий тратит на то, чтобы чашка кофе вызывала у гостя как минимум удовлетворительные впечатления, а как максимум — вау-эффект.





Уточняем: волна внимания к кофе в Минске уже прошла, на что рассчитывают создатели места? Игнат отвечает: «Мы хотим задать новую планку».

— При этом мы не хотим гостя «грузить». Мы хотим, чтобы он приходил и за счет сервиса, интерьера, и, конечно же, кофе получал удовольствие. Это главное.





Некоторые цены из меню:

эспрессо — 4 рубля, капучино — 4 рубля

флэт — 5 рублей, латте — 5 рублей

какао — 5 рублей, каскара — 4 рубля

чайный сбор — 5 рублей, облепиховый чай — 6 рублей

печенье — 4 рубля, зефир — 5 рубля

кекс — 5 рублей, выпечка — 5 рублей





Filtr работает на Кальварийской, 21 с 8.00 до 23.00, в воскресенье — с 12.00 до 23.00.

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