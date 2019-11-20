ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рядом со станцией метро «Молодежная» открылась новая кофейня. Показываем ее

21.11.2019 19:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вчера на Кальварийской, 21 открылась кофейня Filtr. Это название вы можете помнить по проекту, который некоторое время работал на месте кофейни «Утопия 60» на Ленина, 9. Проект на старом месте закрылся, а сейчас возродился по новому адресу и уже другим. Как он выглядит и какие там цены — в материале.

По теме: в Минске проходит Gastrofest. Seafood. Стоимость сетов — 28 рублей


Открыли новое заведение общепита в Минске и хотите, чтобы о нем написали? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение». Это бесплатно.

Этот проект вы также можете помнить благодаря его молодому владельцу. Его зовут Игнат, ему 19 лет. Мы писали о нем в рубрике Humans of Minsk. Молодой человек рассказывает, что старая локация ему, как владельцу, не очень нравилась. А вот на новую — рядом со станцией метро «Молодежная», в кластере, где скоро откроется новогодняя ярмарка с фудкортом и развлечениями — он возлагает большие надежды.

— Думаю, это место раскачается. Здесь много офисов, и в нашем же здании их много, — считает Игнат.


Фильтр-кофе здесь подают в бокалах. Игнат утверждает, что именно Filtr запустил в городе этот тренд

Соучредители кофейни — это Игнат и две девушки, Лиля и Наташа. Помещение немаленькое, 87 квадратных метров. Чтобы открыть кофейню, понадобилось больше трех месяцев.

В планах у команды — запуск кухни ресторанного уровня. Игнат признается, что команда много времени и усилий тратит на то, чтобы чашка кофе вызывала у гостя как минимум удовлетворительные впечатления, а как максимум — вау-эффект.


Уточняем: волна внимания к кофе в Минске уже прошла, на что рассчитывают создатели места? Игнат отвечает: «Мы хотим задать новую планку».

— При этом мы не хотим гостя «грузить». Мы хотим, чтобы он приходил и за счет сервиса, интерьера, и, конечно же, кофе получал удовольствие. Это главное.


Некоторые цены из меню:

эспрессо — 4 рубля, капучино — 4 рубля

флэт — 5 рублей, латте — 5 рублей

какао — 5 рублей, каскара — 4 рубля

чайный сбор — 5 рублей, облепиховый чай — 6 рублей

печенье — 4 рубля, зефир — 5 рубля

кекс — 5 рублей, выпечка — 5 рублей


Filtr работает на Кальварийской, 21 с 8.00 до 23.00, в воскресенье — с 12.00 до 23.00.

Чем заняться в Минске ночью? Здесь собраны вечеринки на любой вкус

Читайте также
На проспекте Победителей открылся новый ресторан. Фото интерьера и цены из меню — внутри
Около площади Якуба Коласа открылась кондитерская известной французской сети

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера на Кальварийской, 21 открылась кофейня Filtr. Это название вы можете помнить по проекту, который некоторое время работал на месте кофейни «Утопия 60» на Ленина, 9....
 
Новости дня
Новости разные
 
В район привезли оленя благородного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика