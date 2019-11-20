Пропавший молодофронтовец Латышев нашелся в армии









О том, что 15 ноября на белорусско-украинской границе исчез молодофронтовец Александр Латышев, на днях сообщил Северинец. Он даже допускал арест и обвинение в шпионаже. К счастью, до этого не дошло.





Латышев со Жлобинского района. Он — бывший участник программы Калиновского, учился в Польше, но потом вернулся в Беларусь. В 2014 году его отправляли на принудительную психиатрическую экспертизу. По словам Северинца, "никаких отклонений, конечно, не нашли". Месяц назад Александра Латышева допрашивал сотрудник спецслужб.