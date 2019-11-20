«Вроде русские и белорусы говорят на одном языке, но разница в менталитете громадная»

интервью Спорт-Экспрессу. На вопрос, было ли ему уютно в Минске, Виталий Дьяков отметил: О своей жизни в столице Беларуси он рассказал вСпорт-Экспрессу. На вопрос, было ли ему уютно в Минске, Виталий Дьяков отметил:





— По сравнению с Москвой — контраст гигантский. Вроде русские и белорусы — братья навек, говорим на одном языке, но разница в менталитете громадная. Совершенно другой народ.





На это журналист привел слова олимпийского чемпиона по современному пятиборью Александра Лесуна, который уверял, что белорусы ближе к Европе, чем россияне.









— Н-да? Не почувствовал, — удивился Дьяков. — Белорусы — закрытые, обозленные. Или только мне такие попадались? Например, едешь на машине с российскими номерами, пытаешься перестроиться — не пропустят. Наоборот, сразу поднажмут.





Однако нашел футболист и что-то хорошее в нашей стране:





— Да, там не обманывают. Задержки (с зарплатами футболистам — прим. «С») случаются, но рано или поздно с тобой рассчитаются. Беларусь и кидалово — вещи несовместимые. Лукашенко такой порядок в стране навел, что все чисто и прозрачно. Никаких премиальных в конвертах, «левой» бухгалтерии.









Отметим, что в начале 2019 года Виталий Дьяков перешел в минское «Динамо». Однако уже в середине сезона клуб решил с ним расстаться. За это время Дьяков успел попасть в пару стычек, причем даже не с соперниками. 20 апреля в матче с минским «Торпедо» (1:0) после безуспешно пробитого штрафного Дьяков толкнул одноклубника Эдгара Олехновича в грудь. А 30 апреля после нулевой ничьей с «Витебском» и вылета из Кубка Беларуси в полуфинале Дьяков не прошел мимо разозленных таким результатом болельщиков «Динамо». «Иди, поговорим! Иди, давай, б##!» — заявил он одному из них, указывая на трибуны.











