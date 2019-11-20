|
В Минске начали строить посольство Китая. Смотрите, каким оно будет
Источник материала: Партизан
Строительный работы на участке возле Дворца независимости, где разместится представительство Поднебесной, уже начались.
Фото: tut.by
Комплекс зданий посольства Китая строят между ТЦ «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Участок площадью 1,5 га передан диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года. Кстати, белорусское представительство в Пекине уже есть.
Пока с площадки вывозят грунт, на ограждении появились изображения будущего комплекса. Помимо посольства, здесь разместятся квартиры сотрудников и вспомогательные строения. По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительный работы на участке возле Дворца независимости, где разместится представительство Поднебесной, уже начались.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)