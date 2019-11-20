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Назван топ-10 лучших саундтреков десятилетия
Источник материала: Партизан
Победителем стала песня из популярного фильма 2018 года, а вторую строчку занял саундтрек из мультфильма.
Авторитетное издание Entertainment Weekly опубликовало список лучших саундтреков десятилетия. Информация появилась на официальном сайте издания.
Топ-10 лучших саундтреков десятилетия возглавила песня из фильма Звезда родилась - Shallow. Трек в фильме исполнили главные актеры ленты - Леди Гага и Брэдли Купер. Песня также получила Оскар в номинации главный саундтрек года.
На втором месте оказался трек из мультфильма Холодное сердце Let It Go. Его автором стали Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, а исполнила американская певица Идина Мензел.
Тройку замкнула песня Never Enough из фильма Величайший шоумен в исполнении Лорен Оллред.
Также в топ-10 попали саундтреки:
Happy Фарелла Уильямса из мультфильма Гадкий я 2;
Everything Is Awesome групп Tegan & Sara и The Lonely Island из ЛЕГО Фильма;
See You Again исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth из Форсажа 7;
Remember Me Энтони Гонсалеса и Анны Офелии Моргулис из Коко;
Young and Beautiful Ланы Дель Рей из Великого Гэтсби;
Cups (When I’m Gone) в исполнении Анны Кендрик из Идеального голоса;
Private Property артистов Noni и Kid Culprit из фильма За кулисами.
Ранее был назван лучший клип последнего десятилетия. Также
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Победителем стала песня из популярного фильма 2018 года, а вторую строчку занял саундтрек из мультфильма.
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