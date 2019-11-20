Назван топ-10 лучших саундтреков десятилетия

Авторитетное издание Entertainment Weekly опубликовало список лучших саундтреков десятилетия. Информация появилась на официальном сайте издания.





Топ-10 лучших саундтреков десятилетия возглавила песня из фильма Звезда родилась - Shallow. Трек в фильме исполнили главные актеры ленты - Леди Гага и Брэдли Купер. Песня также получила Оскар в номинации главный саундтрек года.









На втором месте оказался трек из мультфильма Холодное сердце Let It Go. Его автором стали Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, а исполнила американская певица Идина Мензел.





Тройку замкнула песня Never Enough из фильма Величайший шоумен в исполнении Лорен Оллред.





Также в топ-10 попали саундтреки:

Happy Фарелла Уильямса из мультфильма Гадкий я 2;





Everything Is Awesome групп Tegan & Sara и The Lonely Island из ЛЕГО Фильма;





See You Again исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth из Форсажа 7;





Remember Me Энтони Гонсалеса и Анны Офелии Моргулис из Коко;





Young and Beautiful Ланы Дель Рей из Великого Гэтсби;





Cups (When I’m Gone) в исполнении Анны Кендрик из Идеального голоса;





Private Property артистов Noni и Kid Culprit из фильма За кулисами.





Корреспондент писал о том, что American Music Awards назвала артиста десятилетия. Ранее был назван лучший клип последнего десятилетия. Такжеписал о том, что American Music Awards назвала артиста десятилетия.



