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Назван топ-10 лучших саундтреков десятилетия

21.11.2019 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Победителем стала песня из популярного фильма 2018 года, а вторую строчку занял саундтрек из мультфильма.

Назван топ-10 лучших саундтреков десятилетия
Авторитетное издание Entertainment Weekly опубликовало список лучших саундтреков десятилетия. Информация появилась на официальном сайте издания.

Топ-10 лучших саундтреков десятилетия возглавила песня из фильма Звезда родилась - Shallow. Трек в фильме исполнили главные актеры ленты - Леди Гага и Брэдли Купер. Песня также получила Оскар в номинации главный саундтрек года.


На втором месте оказался трек из мультфильма Холодное сердце Let It Go. Его автором стали Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, а исполнила американская певица Идина Мензел.

Тройку замкнула песня Never Enough из фильма Величайший шоумен в исполнении Лорен Оллред.

Также в топ-10 попали саундтреки:

Happy Фарелла Уильямса из мультфильма Гадкий я 2;

Everything Is Awesome групп Tegan & Sara и The Lonely Island из ЛЕГО Фильма;

See You Again исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth из Форсажа 7;

Remember Me Энтони Гонсалеса и Анны Офелии Моргулис из Коко;

Young and Beautiful Ланы Дель Рей из Великого Гэтсби;

Cups (When I’m Gone) в исполнении Анны Кендрик из Идеального голоса;

Private Property артистов Noni и Kid Culprit из фильма За кулисами.

Ранее был назван лучший клип последнего десятилетия. Также Корреспондент писал о том, что American Music Awards назвала артиста десятилетия.
 
 
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Победителем стала песня из популярного фильма 2018 года, а вторую строчку занял саундтрек из мультфильма.
 
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