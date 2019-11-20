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Володин призвал депутатов активнее строить Союзное государство

21.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Петербурге прошла сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает телеканал «МИР 24».

Депутаты рассмотрели бюджет Союзного государства на 2020 год, обсудили проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники сессии призвали наращивать сотрудничество между странами.

«Задают динамику и движение к целям главы государств. Но хотелось бы, чтобы депутаты также чувствовали свою ответственность и со своей стороны делали все возможное, чтобы как можно эффективнее шло построение Союзного государства», – сказал председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин.

«В феврале белорусский представитель на четыре года займет пост председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Беларусь ответственно готовится к выполнению этой миссии, и приоритеты нашего председательства по продвижению и интеграции в пятерке будут созвучны инициативам России», – отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. 

Российская сторона поздравила белорусских коллег с завершением избирательной кампании в Палату представителей Национального собрания.



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На сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России депутаты обсудили празднование 75-й годовщины Победы.
 
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