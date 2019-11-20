Володин призвал депутатов активнее строить Союзное государство

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Петербурге прошла сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает телеканал «МИР 24».

Депутаты рассмотрели бюджет Союзного государства на 2020 год, обсудили проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники сессии призвали наращивать сотрудничество между странами.

«Задают динамику и движение к целям главы государств. Но хотелось бы, чтобы депутаты также чувствовали свою ответственность и со своей стороны делали все возможное, чтобы как можно эффективнее шло построение Союзного государства», – сказал председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин.

«В феврале белорусский представитель на четыре года займет пост председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Беларусь ответственно готовится к выполнению этой миссии, и приоритеты нашего председательства по продвижению и интеграции в пятерке будут созвучны инициативам России», – отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

Российская сторона поздравила белорусских коллег с завершением избирательной кампании в Палату представителей Национального собрания.