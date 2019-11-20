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Володин призвал депутатов активнее строить Союзное государство
21.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Петербурге прошла сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает телеканал «МИР 24».
Депутаты рассмотрели бюджет Союзного государства на 2020 год, обсудили проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники сессии призвали наращивать сотрудничество между странами.
Российская сторона поздравила белорусских коллег с завершением избирательной кампании в Палату представителей Национального собрания.
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На сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России депутаты обсудили празднование 75-й годовщины Победы.
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