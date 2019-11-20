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Вейп – это тоже курение. Рассказываем, что поменялось после принятия «антитабачного декрета»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси курит почти каждый третий – такую статистику озвучили в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя число курильщиков ежегодно уменьшается, цифра достаточно велика. Повод поговорить об этом – сегодня: 21 ноября в мире отмечают День отказа от курения. Так почему дымить все же начинают, и как завязать с вредной привычкой?
Алексей Ащеулов:
Пачка в день. Для Алексея такая доза долгие годы была нормой. «Затягивался» в университете, на работе, дома. Пока – теперь уже 45-летний мужчина – не решил: пора завязывать.
Алексей Ащеулов:
Впрочем, бросить удается не всем. По данным Минздрава, в Беларуси курит почти каждый третий. И это – зона риска: в ней опасность заболеть раком в 30 раз выше. Порции смол, СО2 и никотина, которые содержатся в сигаретах, непоправимо вредят человеку.
Александр Куль, заместитель главного врача Минского городского клинического онкодиспансера:
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Особая опасность в пассивном курении. Только 20 % вредных веществ от зажженой сигареты попадают в легкие курильщика, остальные 80 % могут навредить ближнему. Как, например, Валентине Гуреевой. Жительнице Гомеля в своем подъезде приходится дышать отравленным воздухом.
Валентина Гуреева:
Чтобы избежать в том числе таких ситуаций, в Беларуси разработали «антитабачный декрет». Он действует почти полгода. Согласно документу, курить запрещено в общественных местах, балконах, поездах, электричках, летних террасах кафе и ресторанов.
Дмитрий Гурский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Правда, об этом знают, как оказалось, не все. Одна из остановок общественного транспорта в Минске. Даже не час пик, людей немного, но вот те, кто «вейпит» то и дело попадаются на глаза.
– На остановках нельзя курить, вы знали?
Штраф за курение на остановке – до 100 рублей. Другое дело, что за руку никто ловить не будет. Здесь ставка на сознательность.
Курящие 30 % населения (а это около 3 миллионов человек) – показатель высокий. Впрочем, он неизменно сокращается. К примеру, по сравнению с 2001-м он снизился на 12 %. И специалисты надеются, что такая тенденция сохранится.
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Новости Беларуси. В Беларуси курит почти каждый третий – такую статистику озвучили в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя число...
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