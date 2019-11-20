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Сказочный цветок из стекла появится в парке 900-летия Минска. Идею предложили 4-классницы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сказочный цветок может появится в микрорайоне Чижовка. «Папараць-кветку» из стекла можно будет отыскать в парке 900-летия Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Оригинальную идею украсить одно из любимых мест отдыха жителей Заводского района предложили ученицы 4-го класса 117-й школы. На конкурсе исследовательских работ они предложили сразу три варианта архитектурной композиции. Выбрали самый креативный.
Сафина Толкачева и Вероника Шатликова, ученицы средней школы № 117:
Людмила Конькова, учитель начальных классов средней школы № 117:
Проектом уже заняты архитекторы Национального технического университета. Идею поддержали и в районной администрации. Так что, возможно, парк 900-летия станет в Минске главной площадкой празднования Купалья.
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Новости Беларуси. Сказочный цветок может появится в микрорайоне Чижовка. «Папараць-кветку» из стекла можно будет отыскать в парке 900-летия Минска, сообщили в...
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