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Новости экономики за 21.11.2019

21.11.2019 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как изменятся цены на закупку «зеленого» электричества? Что представили белорусские производители на международной выставке в Тбилиси, и какая продукция обеспечила рост биржевого рынка? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦЕНЫ НА ЗАКУПКУ «ЗЕЛЕНОГО» ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ОТ НОВЫХ УСТАНОВОК БУДУТ НИЖЕ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на закупку электроэнергии от ветряков, солнечных батарей и других подобных установок. Ранее был принят указ Президента по зеленой энергетике. Отныне юрлица и индивидуальные предприниматели могут строить без квот установки, работающие с использованием возобновляемых источников энергии. С 1 ноября – только новое оборудование.

Новости экономики за 21.11.2019

При этом электроэнергию, которую вырабатывают такие установки, потребители будут покупать, исходя из стимулирующих коэффициентов, а не повышающих. Для расчета тарифа на электроэнергию от ветроустановок в первые 10 лет их работы будет применяться единый коэффициент 0,85. Коэффициенты к тарифам на электричество от установок, использующих энергию воды, солнца, работающих на биомассе и биогазе, будут зависеть от их мощности.

БЕЛОРУССКИЕ БРЕНДЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ В ТБИЛИСИ

Белорусские бренды представлены на масштабной выставке в Тбилиси. Национальный павильон производителей продуктов питания и сельхозтехники стал крупнейшей презентацией на форуме.

Нашим бизнесменам нравится сотрудничать с грузинскими партнерами: стремительно растет двусторонний товарооборот, расширяется спектр продукции и открываются магазины с национальными товарами в Тбилиси и Минске, а масштабные белорусские выставки организуются в грузинской столице каждый год. Отечественные предприятия провели с представителями грузинского бизнеса переговоры о расширении экспортных поставок.

«УМНЫЙ ГОРОД» И БЕЛОРУССКИЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ

Совместный проект поставки и сборки белорусских электробусов обсуждали 21 ноября в испанской столице. В эти дни там проходит международный конгресс Smart City (тысячи экспонентов из более 140 стран).

Новости экономики за 21.11.2019

На мультимедийных экранах транслируются презентации передовых цифровых решений, разработанных технологическими компаниями. Акценты на пяти основных направлениях: цифровое преобразование, городская среда, мобильность, управление и финансы, а также обмен опытом между мегаполисами.

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ БУТБ ВЫРОС НА 19 %

На 19 % (до 888 миллионов рублей) выросла по итогам 10 месяцев сумма экспортных сделок на Белорусской универсальной товарной бирже. Львиная доля экспорта пришлась на лесопродукцию, которая традиционно поставляется в страны Евросоюза. На втором месте сельхозпродукция с оборотом 146 миллионов рублей – это на треть выше результата 2018 года.

Новости экономики за 21.11.2019

Драйвером роста в этом сегменте биржевого рынка стало сливочное масло. Стабильный спрос со стороны российских покупателей, а также приемлемые цены позволили утроить объемы поставок, при этом выручка отечественных экспортеров составила 80 миллионов рублей.

МОШЕННИКИ ПОХИЩАЮТ ДЕНЬГИ С БАНКОВСКИХ КАРТ

Массовая атака банковских мошенников: 150 заявлений в милицию за два дня. Преступники звонят, представляются сотрудниками банка и под любым предлогом стараются завладеть реквизитами платежных карт.

Новости экономики за 21.11.2019

Если с картой действительно происходят мошеннические операции, банк сам может ее заблокировать. В любом случае, все подозрительные ситуации лучше разрешать в отделении банка лично либо самостоятельно позвонить в контакт-центр по номерам, указанным на официальном сайте.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как изменятся цены на закупку «зеленого» электричества? Что представили белорусские производители на международной выставке в Тбилиси, и какая...
 
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