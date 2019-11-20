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Как карпа приманивают на клубничное варенье, и почему платная рыбалка не гарантирует улов

21.11.2019 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Платная рыбалка набирает популярность в стране. Все больше появляется коммерческих водных участков. За окультуренным бизнесом стоят и инфраструктурные решения. Благоустройство берегов, зарыбление участков. Прейскурант удовольствия в среднем – 25 рублей на одного человека. Рыболовная путевка лимитирует отлов, наудил больше – придется доплатить, рассказали в программе «Специальный репортаж»

Как карпа приманивают на клубничное варенье, и почему платная рыбалка не гарантирует улов

Есть возможности и для тех, кто жаждет «эксклюзива» – элитный пруд. Здесь водятся особи покрупнее: экстравагантные форель, осётр, стерлядь.     

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Как карпа приманивают на клубничное варенье, и почему платная рыбалка не гарантирует улов

Эдуард Бадылевич, главный рыбовод рыбхоза:
Это такая форма реализации рыбы. Выращиваем много – и в живом виде, и переработку делаем. Плюс еще платная рыбалка. Рыбалка – это больше отдых. Летом очень много людей. Бывает, не хватает места на стоянке.

Как карпа приманивают на клубничное варенье, и почему платная рыбалка не гарантирует улов

Рыбак-любитель:
Сюда приезжаем карпа, в основном, половить, а по такой уже погоде потренироваться на новых воблерах, на новой резине, блесны новые попробовать. Все считают, что едут на платное, то ловят, как в аквариуме. Но такого нет.

Как карпа приманивают на клубничное варенье, и почему платная рыбалка не гарантирует улов

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Платная рыбалка не гарантирует улов. Как и в диком лоне природы, здесь важна удача и сноровка. Как рыбак рыбака видит издалека, так и у каждого есть свои тайны. Арсенал под грифом «секретно».

Как карпа приманивают на клубничное варенье, и почему платная рыбалка не гарантирует улов

Эта компания приехала активно отдохнуть со спиннингом. Мужчины – бывалые профи в этом деле, признаются, что поездка за трофеями дорогого стоит, а спецпримочек явно больше, чем в косметичках барышень. На снасти уходят сотни рублей. И здесь все средства хороши – летом, к примеру, чтобы выманить карпа, мужчины варят клубничное варенье. 

Рыбак-любитель:
На крючки надо вешать что-то вкусненькое.

Как карпа приманивают на клубничное варенье, и почему платная рыбалка не гарантирует улов

У Анатолия тоже гигантомания. На его счету уже был амур на 12 килограммов. И вот сегодня – клёвый опыт, буквально 4 часа у кромки, и весьма толстый толстолобик в рыбацкой авоське.

Анатолий, рыбак-любитель:
Килограмм 8. Я обычно филе с таких снимаю. Вот умею ловить – ловлю. А другой день отстоит и уедет.

Как карпа приманивают на клубничное варенье, и почему платная рыбалка не гарантирует улов

В озерно-речной пучине Беларуси живут еще те экземпляры. Время от времени сенсационный улов поражает воображение и разогревает любителей. Ихтиологи подтверждают: толстолобики по 30, сомы – 60, сазаны – 25, щуки максимум 24 кг – реальность.

Как карпа приманивают на клубничное варенье, и почему платная рыбалка не гарантирует улов

Виктор Ризевский, заведующий лабораторией ихтиологи НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
В основном, конечно, это Припять и Днепр. Сейчас вся Беларусь туда! Потому что там рыба, все-таки, еще осталась.

Как карпа приманивают на клубничное варенье, и почему платная рыбалка не гарантирует улов

Аппетит у современных белорусов рыба особо не пробуждает. На столах все больше «короновано» мясо. А между тем, рыба усваивается легче, чем свинина и говядина, так как содержит в 5 раз меньше соединительной ткани.

Как карпа приманивают на клубничное варенье, и почему платная рыбалка не гарантирует улов

Минздрав предупреждает: желательно бы отведывать в год порядка 24 килограммов водных обитателей. Реалии таковы: среднестатистический житель нашей страны съедает едва ли 18, тем самым организм недополучат полезные Омега-3, сложные углеводы и минералы. А ведь дело не в безрыбье, ее хоть пруд пруди. Что и делают здесь.

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Люди в материале: Эдуард Бадылевич, Виктор Ризевский
 
 
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Платная рыбалка набирает популярность в стране. Все больше появляется коммерческих водных участков. За окультуренным бизнесом стоят и инфраструктурные решения....
 
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