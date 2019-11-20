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Узденскому центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации подарили новый микроавтобус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый микроавтобус получили подопечные Узденского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Транспортное средство подарил помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев. В нем шесть посадочных мест, в том числе можно перевозить инвалида-колясочника. Микроавтобус оборудован специальным пандусом. Предусмотрены и места для педагогов, сопровождающих детей.
Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области:
Марина Павлович, директор Узденского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Сейчас в учреждении занимаются 11 детей с различными особенностями психофизического развития. Микроавтобус будет подвозить воспитанников центра на занятия утром и возвращать домой вечером. На новом авто накануне Нового года мальчикам и девочкам также организуют посещение резиденции Деда Мороза.
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Новости Беларуси. Новый микроавтобус получили подопечные Узденского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сообщили в программе...
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