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Узденскому центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации подарили новый микроавтобус

21.11.2019 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый микроавтобус получили подопечные Узденского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Узденскому центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации подарили новый микроавтобус

Транспортное средство подарил помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев. В нем шесть посадочных мест, в том числе можно перевозить инвалида-колясочника. Микроавтобус оборудован специальным пандусом. Предусмотрены и места для педагогов, сопровождающих детей.

Узденскому центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации подарили новый микроавтобус

Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области:
Год назад на личном приеме ко мне обратилась одна из мам детей с ограниченными возможностями и объяснила, что в районе находится автомашина, которая доставляет на учебу в школу детей-инвалидов, в плохом техническом состоянии.

Узденскому центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации подарили новый микроавтобус

Марина Павлович, директор Узденского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Для нас это большой праздник. Мы счастливы. Тем более, что нашему центру 20 лет в этом году. Я думаю, что мы организуем подвоз детей, которые нуждаются в ранней комплексной помощи – это маленькие детки от 0 до 3 лет.

Узденскому центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации подарили новый микроавтобус

Сейчас в учреждении занимаются 11 детей с различными особенностями психофизического развития. Микроавтобус будет подвозить воспитанников центра на занятия утром и возвращать домой вечером. На новом авто накануне Нового года мальчикам и девочкам также организуют посещение резиденции Деда Мороза.

Люди в материале: Игорь Евсеев, Марина Павлович
 
 
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Новости Беларуси. Новый микроавтобус получили подопечные Узденского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сообщили в программе...
 
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