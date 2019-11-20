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За 10 месяцев в Минской области по вине пешеходов произошло 68 ДТП

21.11.2019 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Профилактическая акция Госавтоинспекции для пешеходов проводится в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За 10 месяцев в Минской области по вине пешеходов произошло 68 ДТП

Цель – напомнить правила дорожного движения и обратить внимание на использование светоотражающих элементов в темное время суток. Инспекторы дежурят вблизи мест повышенной опасности: пешеходных переходов, учреждений образования и жилых зон.

За 10 месяцев в Минской области по вине пешеходов произошло 68 ДТП

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
За 10 месяцев на территории Минской области с участием уязвимой категории участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, возчики гужевого транспорта) произошло 215 ДТП, в результате которых 51 человек погиб и 169 получили травмы. По вине пешеходов произошло 68 ДТП, а по вине велосипедистов – 27.

За 10 месяцев в Минской области по вине пешеходов произошло 68 ДТП

ГАИ напоминает, что половина аварий происходит по вине не только водителей, но и пешеходов. За отсутствие фликеров в темное время суток предусмотрен штраф до 75 рублей.

Люди в материале: Ирина Сапунова
 
 
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Новости Беларуси. Профилактическая акция Госавтоинспекции для пешеходов проводится в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Цель – напомнить...
 
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