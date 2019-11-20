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Возле борисовской библиотеки деревья снова одели в разноцветные шали

21.11.2019 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Борисове возле центральной районной библиотеки уже традиционно деревья одели в яркие шали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возле борисовской библиотеки деревья снова одели в разноцветные шали

Каждый сотрудник учреждения с помощью постоянных посетителей украсил свою растение.

Возле борисовской библиотеки деревья снова одели в разноцветные шали

Наталья Шатерко, заведующая читальными залами Борисовской центральной библиотеки имени И. Х. Колодеева:
Первое время это было очень восхитительно, можно сказать, потому что никто не проходил мимо. Тут у нас фотозона была постоянно.

В этом году, конечно, пришлось изделия реставрировать, потому что сами, понимаете, дождь, снег, пыль (у нас активное движение), загазованность. Ну ничего, отреставрировали, выглядят они сейчас хорошо. Не померкли.

Возле борисовской библиотеки деревья снова одели в разноцветные шали

Сотрудники библиотеки отмечают, что такое «лицо» деревьев не только поднимает настроение, но и добавляет городу оригинальности.

Возле борисовской библиотеки деревья снова одели в разноцветные шали

Люди в материале: Наталья Шатерко
 
 
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Новости Беларуси. В Борисове возле центральной районной библиотеки уже традиционно деревья одели в яркие шали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Каждый...
 
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