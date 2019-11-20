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В Минске рукав для сброса строительного мусора упал на рабочего. Он погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске на рабочего упал рукав для сброса строительного мусора.
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Произошло обрушение рукава для сброса строительного мусора, который упал на 45-летнего рабочего. Он скончался на месте от телесных повреждений.
Проводится осмотр на месте происшествия, исследуется состояние рукава, наличие и способ его крепления.
Опрашиваются очевидцы случившегося, работники объекта, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Часть рукава изъята для проведения экспертиз.
Устанавливаются причины и условия, которые способствовали смертельному травмированию мужчины.
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Новости Беларуси. В Минске на рабочего упал рукав для сброса строительного мусора. По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 21 ноября...
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