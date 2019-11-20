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Первый молдавско-белорусский молодежный форум проходит в Кишиневе
21.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Кишиневе проходит молдавско-белорусский молодежный форум. В нем участвуют представители студенческих отрядов, бизнеса и вузов двух стран, передает телеканал «МИР 24».
Итогом форума станет подписание соглашения о сотрудничестве студенческих отрядов. Этим летом два студотряда из Беларуси уже приезжали в Молдову. Они работали в Гагаузии и Дубоссарском районе. Белорусы зовут молдавских студентов потрудиться на промышленных и сельхоз предприятиях.
Во время форума участники также посетят парламент Молдовы и резиденцию президента.
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В числе приоритетных тем - поддержка молодых предпринимателей, доступные университетские программы и трудоустройство выпускников.
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