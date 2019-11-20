Первый молдавско-белорусский молодежный форум проходит в Кишиневе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Кишиневе проходит молдавско-белорусский молодежный форум. В нем участвуют представители студенческих отрядов, бизнеса и вузов двух стран, передает телеканал «МИР 24».



В числе приоритетных тем - поддержка молодых предпринимателей, доступные университетские программы и трудоустройство выпускников. Открытие форума посетил посол Беларуси Сергей Чичук.

«Мы подписали соглашение между белорусским союзом молодежи и Лигой молодежи Молдовы. Это тоже дало хороший толчок. Все понимают, что молодежь – это наше будущее, стратегический потенциал, поэтому внимание молодежному движению уделяют политики всех уровней», – сказал Чичук.

Итогом форума станет подписание соглашения о сотрудничестве студенческих отрядов. Этим летом два студотряда из Беларуси уже приезжали в Молдову. Они работали в Гагаузии и Дубоссарском районе. Белорусы зовут молдавских студентов потрудиться на промышленных и сельхоз предприятиях.

«Мы вообще занимаемся трудоустройством молодежи. Уже второй год подряд мы организуем деятельность студенческих отрядов непосредственно в Молдове. Студенты ездили работать в колхозе «Победа». Мы приехали перенять опыт по экологическим отрядам, очень интересная сфера труда, которая есть у вас в Молдове», – отметила командир витебского областного штаба студенческого отряда Виктория Кужелева.

Во время форума участники также посетят парламент Молдовы и резиденцию президента.

