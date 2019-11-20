Семья Шарендо получила около 2000 долларов штрафа за предвыборные пикеты

Активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк была кандидатом в депутаты по Брестскому-Западному округу №1, ее муж Андрей Шарендо - ее доверенным лицом. Они проводили одну из самых ярких избирательных кампаний до того момента, пока активистку не лишили регистрации кандидатом.





Окружная комиссия нашла нарушения статьи 47 Избирательного кодекса в выступлении кандидата на телевидении, а также на уличных пикетах. По мнению комиссии, Полина Шарендо-Панасюк проводила пикеты не с целью агитации за себя как за кандидата, а в других целях. Во время пикетов выкрикивала лозунги "Лукашенко должен уйти", "Баста", "Лукашенко украл выборы", "Парламента в Беларуси нет" и другие. В ее речах комиссия увидела и оскорбление государственных лиц всех уровней, и призывы к выходу на улицу для изменения конституционного строя, и призывы, разжигающие социальную вражду.





В результате ее лишили регистрации, а также составили протоколы за нарушение избирательного законодательства (статья 9.10 КоАП) и законодательства о массовых мероприятиях (статья 23.34 КоАП). Также такие же протоколы были составлены и на ее мужа.









Первый суд состоялся шестого ноября над Андреем Шарендо. Судья суда Ленинского района Бреста Святослав Калина наказал активиста штрафом в 50 базовых величин (1275 рублей): 40 б.в. - за нарушение статьи 23.34 КоАП, 10 б.в. - за неявку по повестке (24.6 КоАП). Второе судебное заседание прошло 13 ноября. Тогда Андрей Шарендо получил от судьи Дмитрия Шурина 55 базовых штрафа (1402,5 рублей): 45 б.в. - за "несанкционированные массовые мероприятия", 10 б. - за нарушение законодательства о выборах.





В тот же день осудили Полину Шарендо-Панасюк. Судья Александр Семенчук присудил ей 40 базовых по статье 23.34 КоАП и 10 - за нарушение статьи 9.10 КоАП.





Таким образом сумма штрафов на семью составила 155 базовых величин, или 3952,5 рублей.





К тому же, правозащитникам стало известно, что на Андрея Шарендо все же составили протокол по статье 23.34 КоАП после трехчасового задержания в Барановичах 13 ноября. Его обвинили в размещении в Facebook информации-анонса о несанкционированной акции "Встреча свободных людей". Когда будет суд по этому делу - пока неизвестно.