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Румас улетел в Британию продвигать белорусские автобусы

21.11.2019 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер Беларуси Сергей Румас на 2 дня улетел в Великобританию, где будет продвигать автобусы белорусского производства.

«Пройдут переговоры с руководством компании CAD CAM Automotive, по итогам которых ожидается подписание соглашения о создании сборочного производства белорусских электробусов в Великобритании», - сообщила пресс-служба Совмина РБ.

В оставшееся время, премьер РБ пообщается с членом британской королевской семьи принцем Майклом Кентским и главой ЕБРР Сумой Чакрабарти.

Заодно, Румас примет участие в первом инвестиционном саммите ЕБРР для стран - участниц "Восточного партнерства", в ходе которого предусмотрены переговоры с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом и премьером Украины Алексеем Гончаруком.
 
 
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Премьер Беларуси Сергей Румас на 2 дня улетел в Великобританию, где будет продвигать автобусы белорусского производства.
 
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