Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





21 ноября — Всемирный день некурения*

В Беларуси ежегодно по инициативе Министерства здравоохранения проводится республиканская антитабачная информационно-образовательная акция.

Цель акции — повышение осведомленности населения о последствиях потребления табака, мотивация на здоровый образ жизни.

Первый пункт Европейских рекомендаций по борьбе с раком гласит:

— не курите (курение является частой причиной преждевременной смерти);

— если курите — прекратите (прекращение курения до начала развития рака или других заболеваний предотвращает повышение риска развития табакозависимых болезней);

— если не можете бросить курить, то не курите в присутствии некурящих (курение оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье окружающих).

Курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни. Табак провоцирует развитие 18 форм рака у человека.

В Беларуси, по результатам STEPS-исследования, курит:

— 48,4% мужчин,

— 12,6% женщин.

Среди людей в возрасте от 18 до 69 лет ежедневно курит 29,6% населения страны. К 2020 году предусмотрено** уменьшение их числа до 24,5%.

Благодаря антитабачным мерам, проводимым в Беларуси, число потребителей табака снижается (на 12% по сравнению с 2001 годом).

С 27 июля 2019 г. вступил в силу антитабачный декрет №2. Документ способствует предотвращению негативного влияния курения на состояние здоровья нынешнего и будущих поколений.

* Всемирный день некурения отмечается ежегодно в третий четверг ноября по инициативе Международного союза по борьбе с раком.

** Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы.