В ДТП опять попало маршрутное такси, на этот раз номер 18

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 21 ноября 2019 года в городе Бресте вечером на перекрёстке ул. Московская и Партизанский проспект.





Уже есть запись с камеры видеонаблюдения от Элнет :

О пострадавших ничего не сообщается, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ .





Буквально вчера неприятность постигла и номер 35 .







