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В ДТП опять попало маршрутное такси, на этот раз номер 18
21.11.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 21 ноября 2019 года в городе Бресте вечером на перекрёстке ул. Московская и Партизанский проспект.
Уже есть запись с камеры видеонаблюдения
О пострадавших ничего не сообщается, на месте происшествия работают сотрудники
Буквально вчера
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