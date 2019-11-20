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Выкупили пустырь, по которому 50 лет срезали дорогу местные. Почему конфликтуют из-за участка в Каменецком районе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Забор раздора» или история о том, как земельный вопрос разделил жителей агрогородка Дмитровичи в Каменецком районе на два лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На одной из улиц была колонка с водой, которой пользовались все, кто хотел. Сейчас эта территория отдана в частные руки и, по понятным причинам, огорожена забором. Дмитровчане утверждают: это сделано незаконно.
С просьбой разобраться жители агрогородка обратились на телеканал СТВ. Собкоры в Бресте выясняли, где проходят границы личного и общественного в этой истории.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Сколько местные себя помнят, этот участок земли по улице Зеленой всегда пустовал. А «народная» тропа, по-другому этот проезд не назовешь, появилась, по словам старожилов, лет 50 назад. Сначала просто срезали путь к огородам. Потом в маршруте появилась колхозная колонка с водой. Она не теряет актуальности для людей и сегодня, хотя водоснабжение в Дмитровичах поквартирное.
Валентина Нигириш, жительница агрогородка Дмитровичи:
Летом в местном сельисполкоме участок отдали в частную собственность. Владелец дома напротив пожелал получить ее под ведение личного подсобного хозяйства. Согласно землеустроительному плану, дорога в этом месте не значилась.
Вячеслав Русакевич, председатель Дмитровичского сельисполкома:
О новом статусе участка и «тропы» жильцы дома напротив узнали, когда на их пути вырос забор нового собственника.
Полностью перекрыл проход, и все. Это же деревня, это не город. Надо поступить просто по-человечески. Просто оставь этот метр-полтора для прохода.
По закону проходу нет места на чужом участке. По совести – в деревне люди привыкли договариваться между собой. А если этого сделать нельзя, выход – обратиться в суд. Он и примет решение о сервитуте – вынужденном выделении части участка в общественное пользование.
Правда, придется доказать необходимость такой меры. Например, восстановление доступа к источнику воды. Однако колонка принадлежит не людям, а местной сельхозорганизации.
Валентин Зайчук, председатель Каменецкого райисполкома:
Районные власти предлагают компромисс. В 15 метрах от многоквартирного дома существует еще одна колонка, сегодня она законсервирована. Ее можно восстановить. Тогда счет за воду начнет поступать уже не хозяйству, а непосредственно жильцам. Правда, приблизить огороды, увы, не удастся.
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Выкупили пустырь, по которому 50 лет срезали дорогу местные. Почему конфликтуют из-за участка в Каменецком районе?
Новости Беларуси. «Забор раздора» или история о том, как земельный вопрос разделил жителей агрогородка Дмитровичи в Каменецком районе на два лагеря, сообщили в...
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