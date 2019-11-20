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Патриарх Кирилл приедет в Беларусь на 500-летие Жировичского монастыря
21.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Беларусь в мае 2020 года. Он примет участие в праздновании 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жирвичского ставропигиального мужского монастыря, передает телеканал «МИР 24».
Об этом сообщили в Минской духовной академии и Минской духовной семинарии, продемонстрировав копию чудотворной иконы. Святыня считается национальным культурным достоянием Беларуси.
К юбилейным датам в монастырском комплексе реконструируют одно из старейших зданий, отольют новые колокола и установят памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому.
На территории монастыря в мае состоится заседание Священного синода Русской Православной церкви. До знаковой даты в разных епархиях пройдут конференции, выставки, круглые столы, фестивали.
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Он примет участие в праздновании 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и юбилея Свято-Успенского Жирвичского ставропигиального мужского...
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