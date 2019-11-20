ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Патриарх Кирилл приедет в Беларусь на 500-летие Жировичского монастыря

21.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Беларусь в мае 2020 года. Он примет участие в праздновании 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жирвичского ставропигиального мужского монастыря, передает телеканал «МИР 24».

Об этом сообщили в Минской духовной академии и Минской духовной семинарии, продемонстрировав копию чудотворной иконы. Святыня считается национальным культурным достоянием Беларуси. 

К юбилейным датам в монастырском комплексе реконструируют одно из старейших зданий, отольют новые колокола и установят памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому.

«Запланировано издание целой серии литературы, посвященной Жировичской иконе, Жировичскому монастырю. Это и литература духовно-просветительского содержания, а также научная литература», – рассказал проректор по научной работе Минской духовной академии и Минской духовной семинарии Александр Слесарев.

На территории монастыря в мае состоится заседание Священного синода Русской Православной церкви. До знаковой даты в разных епархиях пройдут конференции, выставки, круглые столы, фестивали.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он примет участие в праздновании 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и юбилея Свято-Успенского Жирвичского ставропигиального мужского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выкупили пустырь, по которому 50 лет срезали дорогу местные. Почему конфликтуют из-за участка в Каменецком районе?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика