Патриарх Кирилл приедет в Беларусь на 500-летие Жировичского монастыря

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Беларусь в мае 2020 года. Он примет участие в праздновании 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жирвичского ставропигиального мужского монастыря, передает телеканал «МИР 24».

Об этом сообщили в Минской духовной академии и Минской духовной семинарии, продемонстрировав копию чудотворной иконы. Святыня считается национальным культурным достоянием Беларуси.

К юбилейным датам в монастырском комплексе реконструируют одно из старейших зданий, отольют новые колокола и установят памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому.

«Запланировано издание целой серии литературы, посвященной Жировичской иконе, Жировичскому монастырю. Это и литература духовно-просветительского содержания, а также научная литература», – рассказал проректор по научной работе Минской духовной академии и Минской духовной семинарии Александр Слесарев.

На территории монастыря в мае состоится заседание Священного синода Русской Православной церкви. До знаковой даты в разных епархиях пройдут конференции, выставки, круглые столы, фестивали.