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В Иране начались аресты лидеров протестов

21.11.2019 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корпус стражей исламской революции арестовал в четырех иранских провинциях зачинщиков беспорядков, начавшихся после повышения цен на топливо.




По словам генерала Рамезана Шарифа, аресты произведены в провинциях Тегеран, Альборз, Фарс и Хузестан. Генерал уточнил, что речь идет о лицах, связанных с зарубежными спецслужбами, пишет "Интерфакс".

Шариф утверждает, что противники Ирана попытались спровоцировать беспорядки из-за неудачи санкционной политики против Тегерана.

Напомним, в ночь на 15 ноября власти страны объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тысяч иранских риалов за литр (60 гяпиков - ред.). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тысяч риалов за литр. После этого в стране начались акции протеста.

По данным Mehr, за два дня беспорядков были подожжены или разграблены 100 отделений банков и 57 магазинов. Международная правозащитная организация Amnesty International оценила число погибших в ходе протестных акций в Иране в 106 человек. Интернет в Иране уже пятый день почти полностью заблокирован.
 
 
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Корпус стражей исламской революции арестовал в четырех иранских провинциях зачинщиков беспорядков, начавшихся после повышения цен на топливо.
 
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