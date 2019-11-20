УЕФА открыл дело против Бельгии после матча с Россией. Шутка про футболку оказалась правдой!

Во втором тайме защитник «красных дьяволов» Дедрик Боята играл в футболке своего партнера по команде нападающего Миши Батшуайи на протяжении 10 минут, т.е. выступал под чужим номером. Бельгийцы не объяснили путаницу: скорее всего, Боята просто перепутал форму в перерыве.





Обнаружив ошибку, Боята переодел футболку прямо на поле, не уходя в раздевалку, хотя обнажать торс и снимать форму, опять-таки, запрещено современными правилами футбола.





Однако главный арбитр матча Артур Диаш не показал Дедрику желтой карточки, хотя именно так наказывают автора гола, который в порыве чувств скинул футболку. Диаш вообще ограничился одной желтой карточкой за весь матч, причем показал ее на 3-й минуте – Сергею Петрову, защитнику сборной России.









Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет решение 12 декабря.





Забавно, что сразу после матча российские болельщики смеялись над этой путаницей и требовали «снять с Бельгии три очка за нарушение регламента» – дежурная шутка футбольных форумов. Внезапно шутка становится реальностью, но техническое поражение бельгийцам явно не грозит – максимум, штраф.