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УЕФА открыл дело против Бельгии после матча с Россией. Шутка про футболку оказалась правдой!

21.11.2019 21:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Футбольной ассоциации Бельгии из-за курьезного проступка национальной сборной Бельгии в матче 9-го тура квалификации Евро-2020 против России (4:1). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Во втором тайме защитник «красных дьяволов» Дедрик Боята играл в футболке своего партнера по команде нападающего Миши Батшуайи на протяжении 10 минут, т.е. выступал под чужим номером. Бельгийцы не объяснили путаницу: скорее всего, Боята просто перепутал форму в перерыве. 

Обнаружив ошибку, Боята переодел футболку прямо на поле, не уходя в раздевалку, хотя обнажать торс и снимать форму, опять-таки, запрещено современными правилами футбола.

Однако главный арбитр матча Артур Диаш не показал Дедрику желтой карточки, хотя именно так наказывают автора гола, который в порыве чувств скинул футболку. Диаш вообще ограничился одной желтой карточкой за весь матч, причем показал ее на 3-й минуте – Сергею Петрову, защитнику сборной России. 


Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет решение 12 декабря.

Забавно, что сразу после матча российские болельщики смеялись над этой путаницей и требовали «снять с Бельгии три очка за нарушение регламента» – дежурная шутка футбольных форумов. Внезапно шутка становится реальностью, но техническое поражение бельгийцам явно не грозит – максимум, штраф. 
 
 
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УЕФА открыл дисциплинарное дело против Футбольной ассоциации Бельгии из-за курьезного проступка национальной сборной Бельгии в матче 9-го тура квалификации...
 
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