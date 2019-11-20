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В Беларуси обсуждают строительство нового стеклозавода

21.11.2019 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси может быть построен новый стеклозавод. Такой проект прорабатывается, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.

По его словам, в стране работает три крупных стекольных завода. Они закрывают около 70% потребностей внутреннего рынка. Большей частью за счет беларусского производства снабжаются производители пива, ликеро-водочных изделий, консервов. На новом заводе также будет выпускаться стеклянная тара.

«Ведутся необходимые расчеты. Так как этот вид продукции востребован на зарубежных рынках, со строительством нового завода мы сможем в разы нарастить экспорт. Сейчас же наши предприятия порой вынуждены отказывать иностранным покупателям, чтобы удовлетворить запросы своих потребителей», — приводит слова министра БелТА.


Новое предприятие могут построить в Гродно, сообщил гендиректор ОАО «Гродненский стеклозавод» Юрий Скрипко. Он будет удовлетворять в том числе и спрос, который должен вырасти из-за перехода на упаковку из возобновляемых материалов.

Согласно отчету за прошлый год, ОАО «Гродненский стеклозавод» удвоило выручку до 58 млн рублей. Его чистый убыток при этом составил 1,668 млн рублей. В 2017 году предприятие получило убыток в 3 млн рублей.

ОАО «Стеклозавод «Неман» в прошлом году увеличило выручку на 57,7% до 41,6 млн рублей. Его чистый убыток при этом вырос в три раза до 50,25 млн рублей.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси может быть построен новый стеклозавод. Такой проект прорабатывается, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.
 
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