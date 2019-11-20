За два дня сразу 50 белорусов лишились всех денег с карт

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myfin.by В ходе разбирательства было установлено, что незадолго до списания денег люди разговаривали с сотрудниками «службы безопасности банка», сообщает сайт УВД Гроднеского облисполкома, пишет





Человек на другом конце провода сообщал, что хакеры взломали базу данных банковских платежных карт, и теперь идёт массовое списание денег. «Сотрудник банка» уточнял у держателя карты, не оформлял ли тот заявку на кредит, или не осуществлял ли денежный перевод. Естественно граждане не делали ничего подобного. Для отмены операции «сотрудник банка» просил сообщить код, который сейчас придет на телефон держателя карты. Уже после того, как код попадал в руки звонившего, со счета исчезали деньги.





В УВД отмечают, что на территории Республики Беларусь действует принцип «нулевой ответственности». Согласно ему банк, который выдал клиенту карточку, обязан вернуть все денежные средства, которые исчезли с нее по вине мошенников. За исключением случаев, когда граждане передают реквизиты пластиковых платежных карт, а также информацию, которая может поспособствовать в снятии денег посторонним лицам.









Номер карточки, срок действия, трехзначный CVV номер, а также коды для входа в интернет банкинг – это та информация, которую никогда нельзя передавать посторонним людям.





В милиции подчеркивают, что из всех граждан, которым позвонили мошенники, только шесть человек заподозрили неладное и не стали передавать какую-либо информацию.



